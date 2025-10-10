Conductora escapó de intento de encerrona y chocó a tres autos en Ñuñoa

Se produjo durante la tarde de este viernes un accidente de tránsito en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, luego de que una conductora fuera víctima de un intento de encerrona.

Según informó Carabineros, la mujer fue amenazada con un arma de fuego para que entregara su vehículo, pero al intentar escapar terminó chocando con otros tres autos.

El hecho ocurrió en la intersección de Avenida Grecia con Avenida Pedro de Valdivia, donde la mujer impactó contra los cables de acero, quedando su automóvil con daños de consideración.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que la víctima, al volante de un auto marca Ford, fue interceptada por los delincuentes. Luego, se observa cómo colisiona con un vehículo negro, da la vuelta e impacta a los otros automóviles.

El subteniente Mardones explicó a T13 Tarde que “aproximadamente a las 12:30 horas, al momento de que la conductora del vehículo Ford rojo se encontraba conduciendo por Avenida Grecia en dirección al oriente, desde un vehículo bajan cuatro individuos, uno de ellos la apunta la cabeza con un arma de fuego”.

“Producto del nerviosismo, pierde el control del vehículo, chocando a tres autos“, agregó el uniformado. Además, precisó que “ni la víctima ni los conductores resultaron lesionados“.

Finalmente, la madre de la víctima señaló que su hija “está bien en la casa, asustada obviamente, pero gracias a Dios sin lesiones”.