Confederación Unión Portuaria de Chile amenaza con paro a Gobierno de Kast por “falta de diálogo”

La Confederación Unión Portuaria de Chile, que aglutina a distintos sindicatos a nivel nacional, amenazó al Gobierno con iniciar una paralización. La medida de fuerza podría darse dado el descontento de la organización al no tener respuesta a sus llamados al diálogo.



“La Confederación Unión Portuaria de Chile informa que, tras reiterados intentos de reunión al actual Gobierno Central, no hemos recibido respuesta ni voluntad de diálogo”, indicó. No precisó con qué ministerios o autoridades se han intentado contactar.



Según publica el Portal Portuario, la organización aseguró que las demandas de su sector no han sido atendidas. Ni presentan avance. Esto a pesar de que el nuevo Gobierno recién cumple un mes el 11 de abril.

“Esta situación es inaceptable”

“Esta situación es inaceptable, considerando que representamos a la organización de trabajadores portuarios más grande del país. No existen avances ni soluciones a los procesos y problemáticas. Un profundo malestar, desconfianza y desagrado frente a la actitud del Gobierno actual”, añadió.



La Unión Portuaria aseguró que existe un “escenario de incumplimiento de compromisos firmados”. Esto-aunque sin identificar cuáles ni en qué periodo presidencial se rubricaron- decantaría en un paro en los puertos y terminales del país donde tiene presencia.

Llamado a las bases a mantenerse en estado de alerta

“Ante este escenario de incumplimiento de compromisos firmados con nuestra organización, hacemos un llamado a nuestras bases a mantenerse en estado de alerta frente a un paro nacional portuario de nuestra organización”, señalaron.



La medida, de concretarse, alcanzaría a unos 24 puertos y terminales que representan, de acuerdo a cifras propias de la Unión Portuaria, a poco más de 6 mil trabajadores.