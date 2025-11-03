Confirman detención del principal sospechoso por triple homicidio en La Reina

La investigación por la muerte de un hombre de 62 años y sus dos hijos mellizos, de 17 años, ocurrida en La Reina el pasado 18 de octubre, dio un giro este lunes.



Según informó 24Horas, la Fiscalía Oriente confirmó la detención del presunto autor del triple homicidio, descartando la hipótesis inicial de parricidio seguido de suicidio. “El autor fue detenido previa orden de detención solicitada por la Fiscalía Oriente y ejecutada por la PDI”, informó la entidad.

Familiar directo de las víctimas



El principal sospechoso es el cuñado del hombre fallecido y tío de los adolescentes. Según se indicó, fue él quien notificó a Carabineros sobre el hallazgo de los cuerpos. La detención se concretó tras nuevas diligencias que reorientaron la investigación hacia un homicidio calificado.

Hallazgo y primeras hipótesis descartadas



Los cuerpos fueron encontrados el sábado 18 de octubre al interior de un domicilio ubicado en Avenida La Cañada, comuna de La Reina, por un familiar cercano.



Según trascendió esta jornada, se trataría del mismo cuñado y tío de las víctimas. En ese momento, la subcomisaria Connie González, de la Policía de Investigaciones (PDI), descartó la hipótesis de robo: “Podríamos descartar la hipótesis de un robo debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa”, señaló.



El detenido pasará este martes al control de detención respectivo.

Quiénes eran las víctimas

El adulto fue identificado como Eduardo Cruz-Coke, un destacado fotógrafo que colaboró en su momento con la Fundación Teletón, consignó T13.

Desde Teletón señalaron previamente que “Eduardo Cruz Coke colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón”.

Los menores fueron identificados con las iniciales F.R.CC.G. y E.A.CC.G, y figuraban en el listado de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según Emol.