Confirman regreso de Ricky Martin a Chile con show en el Claro Arena: Fecha y venta de entradas

El cantante puertorriqueño se presentará en el nuevo estadio de Universidad Católica, con “Ricky Martin Live”, espectáculo donde incluye un repertorio con sus grandes éxitos.

Leonardo Medina
Luego de varios días de diferentes rumores, este jueves se confirmó que el cantante puertorriqueño, Ricky Martin, regresará a Chile para presentarse en el Claro Arena. 

El espectáculo, llamado “Ricky Martin Live” y que incluye un repertorio con los grandes éxitos de Martin, tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el nuevo estadio de Universidad Católica

A la vez, el cantante será uno de los primeros en presentarse en el remodelado recinto, el cual posteriormente recibirá a artistas de la talla de Miranda, Rod Stewart, Los Fabulosos Cadillacs y Toto.

Respecto a la venta de entradas, el 18 de agosto, a las 11:00 horas, comenzará una preventa exclusiva de Banco Falabella, donde habrá un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Falabella, promoción que será válida por 48 horas o hasta agotar el stock. 

En tanto, la venta general iniciará una vez agotada la preventa, y también incluye un beneficio de 15% de descuento para clientes Claro, hasta agotar stock. 

Los boletos, en ambas modalidades, estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

Según consignó Radio Biobío, Multimúsica, productora a cargo de las visitas del puertorriqueño a Chile, señaló en comunicado que “la producción escénica será de alto impacto y está meticulosamente diseñada para realzar la experiencia del concierto, que incluye iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y bailarines. Todo se conjugará para que sea un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en movimiento y con las emociones a flor de piel”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Leonardo Medina
