Confirman regreso de Ricky Martin a Chile con show en el Claro Arena: Fecha y venta de entradas

Luego de varios días de diferentes rumores, este jueves se confirmó que el cantante puertorriqueño, Ricky Martin, regresará a Chile para presentarse en el Claro Arena.

El espectáculo, llamado “Ricky Martin Live” y que incluye un repertorio con los grandes éxitos de Martin, tendrá lugar el próximo 8 de octubre en el nuevo estadio de Universidad Católica.

A la vez, el cantante será uno de los primeros en presentarse en el remodelado recinto, el cual posteriormente recibirá a artistas de la talla de Miranda, Rod Stewart, Los Fabulosos Cadillacs y Toto.

Respecto a la venta de entradas, el 18 de agosto, a las 11:00 horas, comenzará una preventa exclusiva de Banco Falabella, donde habrá un 20% de descuento pagando con tarjetas Mastercard Falabella, promoción que será válida por 48 horas o hasta agotar el stock.

En tanto, la venta general iniciará una vez agotada la preventa, y también incluye un beneficio de 15% de descuento para clientes Claro, hasta agotar stock.

Los boletos, en ambas modalidades, estarán disponibles a través del sistema Puntoticket.

Según consignó Radio Biobío, Multimúsica, productora a cargo de las visitas del puertorriqueño a Chile, señaló en comunicado que “la producción escénica será de alto impacto y está meticulosamente diseñada para realzar la experiencia del concierto, que incluye iluminación de vanguardia, visuales envolventes, una banda en vivo y bailarines. Todo se conjugará para que sea un espectáculo multisensorial que mantendrá al público en movimiento y con las emociones a flor de piel”.