Congreso agendó para el próximo martes conferencia telemática de Zelenski

Para las 14:00 horas del próximo martes, el Congreso agendó una sesión para oír de manera telemática al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de la invasión rusa a ese país que inició hace más de un año.



Impulsada por el senador Rojo Edwards (Republicanos), la sesión se concretará en el Salón de Honor del Parlamento después de varios intentos fallidos por falta de unanimidad en los comités.



“La agresión e invasión rusa a Ucrania nos afecta de muchas maneras. Valoro que a pesar de la ofensiva comunista por no recibir a Zelenski, se llegó a un acuerdo entre ambas cámaras para escucharlo. Lo anterior es una muestra de nuestro compromiso en la defensa a la libertad y la democracia”, indicó Edwards a El Mercurio.



Desde el Partido Comunista había expresado sus reparos a la idea. “Creemos que la relación de un jefe de Estado se lleva por los jefes de Estado y que no es un buen precedente que el Parlamento chileno escuche o se reúna con el jefe de Estado, en este caso de Ucrania, porque eso nos obliga a inmiscuirnos en conflictos internacionales”, indicó el senador Daniel Núñez al citado medio.



“Yo no sé lo que va a hacer Zelenski en su discurso ante el Parlamento chileno, pero perfectamente puede pedir a Chile el envío de armas, pertrechos o municiones, y eso no hace más que agravar la situación y la guerra. Y esta dinámica nos puede llevar incluso a una situación tan peligrosa como la que desencadenó anteriores guerras mundiales, entonces siento que se está actuando con poca prudencia por parte del Parlamento”, añadió.



El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic (Partido Liberal), será el encargado de inaugurar la instancia telemática; le seguirá su par del Senado, Juan Antonio Coloma (Unión Demócrata Independiente). Cada uno hablará cerca de cinco minutos antes de la intervención de Zelenski, quien expondrá por cerca de 20 minutos, sin preguntas y con traducción simultánea.



Ese mismo día, una comisión de Estados Unidos liderada por el senador demócrata Bob Menéndez visitará nuestro país y participará en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Corporación.