Conozca el horario de cierre de supermercados y centros comerciales este viernes 24

Pese a todos los llamados y advertencias, no son pocas las personas que realizan sus compras de Navidad este mismo 24 de diciembre.



Y si bien no es un día feriado, la mayoría de las cadenas de supermercados cierran con anticipación para permitir a sus trabajadores llegar a sus viviendas antes de su horario habitual.



En el caso de Wallmart, los supermercados Lider, Express Lider, Central Mayorista y SuperBodega aCuenta funcionarán hasta las 18:00 horas.



Respecto a Cencosud, Jumbo también operará hasta las 18:00 horas y Santa Isabel cerrará sus puertas a las 18:30 horas.



En tanto, Tottus operará hasta las 19:00 horas y los supermercados de SMU, que son Unimarc, Mayorista 10, Alvi, Super 10 y OK Market, abrirán hasta las 18:30 horas.



En relación a los centros comerciales, los pertenecientes a Mall Plaza y a Malls Arauco funcionarán hasta las 18:00 horas, mientras que el Costanera Center y el Alto Las Condes cerrarán a las 19:00 horas.



Todos los establecimientos publicaron el detalle de sus horarios en sus sitio web y en sus redes sociales, donde se puede revisar cualquier modificación.



Este 25 de diciembre es un feriado irrenunciable y obligatorio para los trabajadores del comercio, con multas a los empleadores que no respeten la normativa.