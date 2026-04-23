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Contraloría llegó a La Moneda para revisar gastos del cambio de mando y funcionamiento de la OPE

Previamente, La Segunda reveló que 11 trabajadores que prestaron servicios a la Oficina del Presidente Electo habrían recibido pagos de La Moneda, antes de que José Antonio Kast asumiera el 11 de marzo. No obstante, desde Presidencia aseguraron que “no hay gastos públicos asociados” a la OPE.

Leonardo Medina
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Contraloría llegó a La Moneda para revisar gastos del cambio de mando y funcionamiento de la OPE

La mañana de este jueves, funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR) llegaron hasta La Moneda para iniciar una fiscalización de oficio.

Lo anterior tiene relación con gastos del cambio de mando y el funcionamiento de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Según consignó Emol, la Contraloría acudió a las oficinas de la Dirección Administrativa de la Presidencia, para revisar pagos efectuados al personal y gastos asociados con la Oficina del Presidente Electo (OPE). 

Previamente, La Segunda reveló que 11 integrantes de la OPE habrían recibido pagos desde el Palacio de Gobierno. 

No obstante, dichos pagos tendrían relación con trabajos realizados entre el pasado 9 de enero y el 10 de marzo de 2026, antes de que José Antonio Kast asumiera como Mandatario.

Cabe destacar que la Contraloría inició la auditoría de oficio, es decir, sin el intermedio de una denuncia. En tanto, el plazo de la indagatoria podría tomar varias semanas.

Presidencia descarta gastos públicos asociados a la OPE

Por su parte, de acuerdo a Emol, desde la Presidencia compartieron un comunicado, en el cual abordaron la indagatoria del ente fiscalizador.

Al respecto, confirmaron la constitución del equipo de Contraloría, “con el objeto de revisar pagos efectuados a personal y otros gastos asociados con la Oficina del Presidente Electo, OPE”. 

En ese sentido, remarcaron que “no hay gastos públicos asociados a la Oficina del Presidente Electo”. 

Sobre “los gastos en personal” consignados en La Segunda, “estos se realizaron en el marco del programa de cambio de mando”. A la vez, explicaron que dichos gastos “se han realizado en todos los cambios de mando recientes”.

“En 2022, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 19, incluyendo a las ex ministra Izkia Siches y Antonia Orellana”, puntualizaron. Además, detallaron que “desempeñaron funciones durante los meses de enero, febrero y marzo de 2022”.

Asimismo, agregaron que “en el 2026, el total de funcionarios que trabajaron en el proceso de cambio de mando fue de 11”. 

“La Dirección Administrativa de la Presidencia colaborará con la Contraloría General de la República para proveer de los medios de información necesaria para el buen resultado de este cometido”, mencionaron.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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