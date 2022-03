Convención: Esperarán informes de comisiones para evaluar solicitud de prórroga de la nueva Carta Magna

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, se refirió a la posición de algunos convencionales de solicitar una extensión en el plazo para la entrega de la nueva Carta Fundamental, fijado para el 4 de julio.

En declaraciones a Radio Cooperativa, Domínguez indicó este miércoles que “creo que no es razonable hacer una organización del trabajo distinta a terminar el 4 de julio, pero si el Congreso estableciera tres o cuatro meses más, sería bien recibido”.

En tanto, en el exCongreso de Santiago, el vicepresidente de la Mesa directiva matizó que “el tiempo es uno de los principales desafíos que tenemos en esta Convención Constitucional, sin embargo, tenemos que hacer aquí dos divisiones, la primera nosotros tenemos un mandato que es hasta el 4 de julio y nuestra organización, nuestro cronograma, nuestro trabajo está orientado en terminar en ese plazo”.

El constituyente advirtió que “no podemos hacer oídos sordos a lo que se dice fuera, lo que dice la ciudadanía, lo que dicen las personas”.

“Y como este desafío del plazo es un desafío real es necesario que los colegisladores a través del Congreso y del Ejecutivo evalúen eventualmente si a ellos les parece razonable considerar una modificación a través de una reforma reglamentaria”, complementó.

Si bien el integrante de Independientes No Neutrales había indicado el viernes a Radio Duna que la extensión “no está en nuestros planes y no lo vamos a solicitar”, hoy aseveró que “nada está escrito en piedra como hemos dicho y esta es una posición, una eventualidad que está abierta”.

También, adelantó que “para poder someter esto a una discusión seria debemos, por lo menos, esperar a recibir el primer informe de cada una de las comisiones, cuestión que pasará a finales de marzo y podremos tener más clara la calendarización”.

“De hecho, el cronograma que establece el trabajo lo votamos y lo definimos en diciembre del año pasado y las iniciativas de norma llegaron hasta el primero de febrero. Es decir, la calendarización de las actividades que teníamos, es una calendarización que construimos a ciegas sin saber cuántas normas tendríamos, por eso creemos que es razonable retomar esta discusión a finales de marzo cuando tengamos los primeros informes recibidos”, añadió.

Finalmente, el médico rural enfatizó que para la Mesa directiva “no sería responsable descartar en ninguna dirección ninguna acción antes de recibir al menos los primeros informes de cada una de las comisione (…) Esta mesa está abierta a todo lo necesario”.

La posibilidad de pedir una prórroga no genera consenso en el órgano constituyente. La expresidenta de la instancia, Elisa Loncón, aseguró que “para la ciudadanía, para los pueblos de Chile, entregarle una nueva Constitución en el plazo dado será algo muy bienvenido por la ciudadanía (…) por eso los cronogramas fueron aprobados, por eso tenemos una agenda que nos mantiene todo el día ocupados en esto, y estamos haciendo un sacrificio sobrehumano para llegar y cumplir con esta meta”.

Mientras que el convencional Luis Mayol de Renovación Nacional, acusó que “el Congreso no lo va a otorgar y no debería hacerlo tampoco. Fuimos elegidos por nueve meses y un alargue de tres en caso de que no alcanzáramos. Lo dije desde el día uno: que no perdiéramos el tiempo en cosas que no correspondían al mandato nuestro, para que lo sacáramos en 9 meses, que se podía”.

Entre los apoyos aparece César Valenzuela, del Colectivo Socialista, quien comentó en El Mercurio que “es un acto de sensatez y responsabilidad solicitar una prórroga, la Convención ha mirado al techo durante mucho tiempo con este tema (…) uno no puede pensar que el proyecto de nueva Constitución lo vamos a terminar construyendo hasta las 4 de la mañana todos los días”.

Cabe señalar que Valenzuela es el coordinador de la Comisión de Derechos Fundamentales, considerada una de las mesas con más carga dentro de la Convención dada la alta cantidad de iniciativas que debe revisar.