Convencional Marcos Barraza: “El Gobierno debe llamar a votar Apruebo”

El convencional Marcos Barraza (PC) se refirió a lo que ha sido el proceso constituyente, y a lo que le espera de cara a la redacción del borrador de la nueva Carta Magna, y al plebiscito de salida. Respecto a esto último, señaló que el Gobierno no debería ser neutro.



En entrevista con La Tercera, y al ser consultado respecto de opiniones emitidas por el Presidente Gabriel Boric respecto del proceso, expresó que “el Presidente tiene todas las atribuciones para opinar en materia del destino del país. Estamos hablando sobre el futuro sistema político, en consecuencia, su opinión contribuye al debate”.



El Mandatario se inclinó por apoyar la idea del bicameralismo asimétrico. Sobre si aquello lo consideraba una intervención, indicó que “no lo veo como una intervención, lo veo como la opinión del Presidente y creo que todas las personas en Chile están llamadas a opinar respecto del proceso y de los contenidos”.



“Desde la derecha y el mundo concernacionista, he escuchado a senadores de la DC, exigirle que asuma una conducción más bien interviniendo. Creo que aquí hay un justo equilibrio, que es que el Presidente tiene opinión sobre estas materias, pero prescinde de imponer ideas”, manifestó.



Sobre una eventual conversación entre el Ejecutivo y convencionales para incidir en contenidos, Barraza opinó que “no, de hecho, no lo ha hecho. Eso sería darle el gusto a sectores políticos que buscan coartar o limitar el debate constitucional en términos de amplitud y de intercambio de ideas. El principal rol del gobierno radica en ser colaborador de este proceso constituyente, en facilitar la institucionalidad, contribuir administrativamente en términos logísticos y facilitar los procesos”.



Al ser consultado por la prórroga que algunos convencionales quieren que se tramite, dijo: “Yo creo que cumplir con el plazo establecido, que es el 4 de julio, es cumplir con las expectativas populares. Prolongar el debate y la discusión de normas constitucionales, no es consistente con el sentido de urgencia que tiene el país de tener un proyecto de nueva Constitución que sea plebiscitado lo antes posible”.



Además, respecto de la postura del Gobierno, señaló que “no tiene que ser neutral en el plebiscito. No tengo ninguna duda que la Constitución que va a venir, pese a las debilidades que pueda tener en términos de normas, va a ser mejor que la que nos rige, que es desenfocada de los derechos sociales, que se originó en un régimen dictatorial, que en su esencia consagra un Estado subsidiario”.



“Por supuesto que debe llamar a votar por el Apruebo. No tengo ninguna duda de aquello. Esta Constitución va a ser muchísimo más valorada socialmente que la que existe”, sentenció.