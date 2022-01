Convencionales anuncian cinco normas para incluir la cultura en la Constitución

Un grupo de convencionales dio a conocer cinco iniciativas de norma para garantizar distintos derechos relacionados con la cultura en la nueva Constitución.



Según explicó la convencional Malucha Pinto (Distrito 13), las propuestas fueron pensadas para su discusión en la Comisión de Futuro y nacen “del diálogo y la escucha atenta a muchas organizaciones culturales de base, gremios, académicos, los y las propias constituyentes”.



“El corazón de lo escuchado tiene que ver con el anhelo profundo de un país, donde tenemos plena conciencia que está conformado por muchos pueblos y naciones. Este país, pueblos y naciones quieren ser parte y participar de manera incidente, y vinculante, de la creación del presente y del futuro”, añadió.



Además, la actriz advirtió que “estamos en un mundo que se transforma a una velocidad impactante. Estamos en peligro de muerte, asistimos a la caída de un sistema que no ha dado respuesta a los desafíos humanos, que nuestra espléndida creatividad podría volverse en contra de nuestra delicada humanidad si no se orienta hacia el buen vivir.



La primera de las propuestas busca garantizar el rol del Estado en la cultura. “Aquí abordamos la necesidad de valorar la existencia de una necesidad cultural en Chile, de instaurar un Estado cultural, y hablamos de soberanía cultural”, explicó la constituyente.



Las otras cuatro iniciativas consisten en consagrar los derechos culturales; la norma de patrimonios; los derechos de autor; y los derechos de las culturas vivas comunitarias por un buen vivir.



Esta última fue presentada bajo el sistema de patrocinios populares por la Red Chilena de Culturas Vivas Comunitarias, cuya representante, Patricia Requena, explicó que se trata de “las batucadas, los cursos, los talleres, que trabajan con niños, las arpilleras, el teatro comunitario”.



“El tema está puesto en la invisibilización que han tenido durante muchos años, toda esta actividad cultural que nace desde los territorios y la que nutre la vida de las poblaciones. La gente no necesariamente va a los espectáculos organizados institucional o centralmente”, acusó.



Requena afirmó que “la gente participa y se desarrolla, social y culturalmente, en sus espacios, en sus territorios. Esta cultura no ha sido visibilizada, hoy día tiene que fundamentalmente autosustentarse, autofinanciarse, a duras penas. Por lo tanto, los procesos con los niños y los jóvenes, no tienen continuidad”.



Ello “tiene impacto en lo que es el desarrollo local. Los chicos que pueden integrarse a una batucada, a los carnavales, son personas, seres humanos que están creciendo de otra manera”.