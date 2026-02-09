Corte de Apelaciones de Santiago deja con arresto domiciliario nocturno a Luis Hermosilla

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de arresto domiciliario total contra Luis Hermosilla.

A partir de ahora quedará el abogado quedará sujeto a arresto domiciliario nocturno, consignó Radio Biobío.

La resolución del tribunal de alzada dejó sin efecto la decisión adoptada previamente por el Juzgado de Garantía, permitiendo que el imputado pueda salir de su domicilio durante el día, debiendo permanecer en su hogar solo en horario nocturno mientras continúa el proceso judicial en su contra.

El abogado defensor de Hermosilla, Julián Parada, explicó que la Corte estimó que la medida restrictiva vigente hasta ahora resultaba excesiva, considerando el tiempo ya cumplido y la conducta procesal de su representado, consignó Biobío.

“Básicamente, lo que dicen es que no fue necesaria la aplicación de una restricción a la libertad tan prolongada, que ya pasó suficiente tiempo y que él cumplió con sus cargas procesales”, sostuvo.

En ese sentido, el defensor indicó que el tribunal consideró que no existe impedimento para que el imputado enfrente el juicio con una cautelar menos gravosa.

“Por lo tanto, sin ser necesario eso, no hay ningún problema con que él prepare su juicio en libertad y pueda salir durante el día a la calle”, agregó.

Parada precisó además que el arresto domiciliario nocturno implica que Luis Hermosilla “va a poder salir de su casa durante el día y que va a tener que llegar a su casa durante la noche”.