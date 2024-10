Corte de Temuco notifica a la Cámara inhabilidad de diputado Mauricio Ojeda para ejercer su cargo

La Corte de Apelaciones de Temuco envió un oficio informando del desafuero del diputado Mauricio Ojeda (Indep), investigado por delito de fraude cometido en el Gobierno Regional de La Araucanía en el marco del caso Convenios.



El escrito enviado por el secretario del tribunal de alzada temuquense ingresó formalmente esta tarde a la Cámara de Diputados por lo que a contar de este momento el parlamentario estará impedido por ley a hacer ingreso a la Sala de Sesiones, o a las comisiones, y no podrá realizar actividades en virtud del cargo que ostenta mientras se mantenga la inhabilidad.



“Los que me conocen saben perfectamente que jamás en la vida robaría ni un solo peso. Mucho menos que me pondría de acuerdo con alguien, para defraudar al fisco, para quitarle la plata a la gente más pobre de nuestro país. Eso jamás lo haría, se me caería la cara de vergüenza”, dijo Ojeda hace algunos días, cuando se conoció la decisión de formar causa en su contra.



“Voy a ir con la frente en alto. A todo lugar donde tenga que recurrir para limpiar mi nombre y demostrar mi completa y absoluta inocencia. Aquí hay mentiras, información descontextualizada, hay maldad. Y no es posible que eso triunfe por sobre el bien”, añadió en esa oportunidad.



Previamente, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, había informado que ese tribunal ratificaba lo dispuesto por la Corte de Apelaciones de Temuco “después de una extensa deliberación y análisis de los antecedentes”, decisión que fue adoptada por unanimidad.



De acuerdo a la fiscalía, a Ojeda se le investiga por la arista “Manicure” del Caso Convenios, que incluye una asignación por $700 millones desviados por el Gobierno Regional de La Araucanía (GORE) y las fundaciones Folab y Educc, representadas ambas por Rinett del Pilar Ortiz Rivera.



En el marco de ese programa, que debía beneficiar a 200 mujeres jefas de hogar de Temuco y Padre Las Casas, el diputado Ojeda actuó de manera concertada con el jefe de gabinete del GORE, Juan Pablo Leonelli Lepín.



Folab y Educc debían impartir una serie de cursos que no se realizaron, relacionados con corte de cabello, masoterapia, colorimetría, manicure y pedicure, que incluían un kit de herramientas y productos por $2 millones de pesos, para la instalación de microemprendimientos.