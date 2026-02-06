Corte Suprema de Colombia autoriza extraditar a Chile a Dayonis Orozco, sospechoso del crimen del mayor Emmanuel Sánchez

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobó la extradición a Chile de Dayonis Junior Orozco Castillo, peligroso integrante del Tren de Aragua.

El venezolano, de 29 años y conocido como “El Boti”, es considerado uno de los líderes de Los Piratas de Aragua, una facción de la organización transnacional Tren de Aragua, de Venezuela con presencia en varios países de la región.

El sujeto está acusado, entre otros delitos, de asesinar al mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, y del secuestro con posterior crimen del exteniente venezolano, Ronald Ojeda.

De acuerdo a lo señalado por el organismo, “la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable a la solicitud de extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo”, consignó 24Horas.

El alto tribunal concluyó que la solicitud cumple con todos los requisitos exigidos por la ley y por el tratado de extradición vigente entre Colombia y Chile, señalando que los delitos por los que es requerido en nuestro país también están tipificados en la legislación colombiana.

Fue capturado en abril del 2024

Dayonis Orozco fue detenido en Colombia en abril del 2024 tras una larga búsqueda desde el crimen del uniformado, el 10 de abril del mismo.

Tras una extensa búsqueda por casi dos semanas, a cargo de las policías de la región, el sujeto escapó por diversos países hasta su captura en territorio colombiano.

De hecho, antes de caer cerca de Cali, logró pasar por Chile, Bolivia, Perú y Ecuador.

Se espera que Cancillería entregue mayores detalles sobre el futuro del delincuente.