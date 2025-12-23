Home Nacional "cotizador de cenas de fin de año incluye datos de 1.100 tiendas y..."

Cotizador de cenas de fin de año incluye datos de 1.100 tiendas y 130 productos

Se trata de una herramienta gratuita disponible en el sitio web de Sernac, donde se podrá encontrar una canasta de productos en diferentes tiendas dentro de una comuna y región específica, permitiendo a las y los consumidores armar su propia lista de compras o “carrito” y ver qué tienda ofrece el total más económico.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Cotizador de cenas de fin de año incluye datos de 1.100 tiendas y 130 productos

Con el objetivo de facilitar la cotización y comparación de productos durante este fin de año, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó su Cotizador de Cena de Fin de Año.

Se trata de una herramienta gratuita disponible en el sitio web de Sernac, donde se podrá encontrar una canasta de productos en diferentes tiendas dentro de una comuna y región específica, permitiendo a las y los consumidores armar su propia lista de compras o “carrito” y ver qué tienda ofrece el total más económico.

En el cotizador se podrán encontrar cerca de 130 productos típicos utilizados en una cena de fiestas de fin de año, organizados en categorías como “Carnes rojas”, “Alcohol”, “Panadería y masas”, “Verduras y hortalizas”, entre otras.

En específico, se podrán cotizar y comparar productos como cola de mono, espumante, diversos cortes de vacuno, pavo, carbón, pan de pascua, papas duquesas y ensaladas.

La plataforma cuenta con información de más de 1.100 tiendas distribuidas en diversas regiones y comunas de Chile, entre se incluyen grandes cadenas de supermercados y también comercios locales.

La directora nacional (s) de Sernac, Carolina González, explicó que “sabemos que las celebraciones de fin de año implican un gasto importante para las familias, por lo que esta herramienta gratuita dispuesta por el Servicio permitirá comparar precios, elegir la alternativa más conveniente y optimizar el presupuesto que se tiene considerado para las celebraciones”.

Más de 190 mil registros

La herramienta contiene más de 190 mil registros de precios y calcula el valor total de la lista creada en cada tienda disponible, mostrando a las personas consumidoras las opciones más baratas para adquirir los productos.

En relación a los precios como tal, existe una gran variabilidad dependiendo del producto, tienda, región e incluso de la fecha en que se buscan los productos de la canasta.

Ejemplos por tipo de productos:

– La pechuga de pollo entera se posiciona como la opción más económica con una mediana de $5.290 por kilo.

– $5.590 es el costo típico del pavo entero.

– El espumante Moscato presenta un precio típico de $4.543, mientras que el tradicional cola de mono alcanza una mediana de $4.950.

– El clásico pan de pascua (1kg) es posible encontrarlo a un precio mediano de mercado de $4.990.

Al llevar estos productos a una canasta para una familia de cuatro personas, las diferencias que se pueden encontrar sin salir de la propia comuna son potencialmente sustanciales.

Una canasta tipo para cuatro personas que incluye productos esenciales para la cena navideña, puede mostrar una una variación de hasta 24,6% entre el establecimiento más económico y el más costoso, lo que representa un ahorro de $4.400.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Mujer muere luego de caer desde un piso 14 en La Flori...

De manera preliminar, se indaga además el antecedente de que la víctima habría intentado quitarse la vida el sábado recién pasado.

Leer mas
Vanguardia
Exestrella infantil de Nickelodeon es captado nuevamen...

Tylor Chase, quien participó en la serie “El manual de supervivencia de Ned”, fue visto nuevamente en las calles de California, con un aspecto visiblemente deteriorado.

Leer mas
Economía
Boccardo reitera que funcionarios de confianza deben e...

El ministro del Trabajo, en conversación con Radio Duna, sostuvo que “el gobierno entrante va a poder contar con todos los cargos para armar sus equipos políticos” y detalló que la normativa vigente es clara respecto al fin de las funciones al término del mandato presidencial.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/