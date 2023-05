CPLT ordenó a la Usach entregar antecedentes académicos de Loncón

El Consejo para la Transparencia (CPLT) ordenó a la Universidad de Santiago (Usach) entregar información sobre las actividades académicas y laborales de la docente Elisa Loncón, expresidenta de la Convención Constitucional.



El organismo acogió un reclamo de amparo por denegación de información presentado contra la institución de educación superior, indicando que esta deberá dar a conocer antecedentes de entre 2018 y 2022 de la exconvencional. Por ejemplo, los nombres y horas destinadas para dictar cursos de pre y posgrado, detalles de papers, investigaciones o estudios publicados.



Anteriormente, la casa de estudios se negó a otorgar los datos en el marco de un amparo (rol C611-23), luego de que Loncón expresara su oposición a lo solicitado. En vista de lo anterior, la Usach optó por no facilitar la información considerando que la divulgación de esta podría afectar la “integridad personal” de la profesora.



No obstante, la reserva de los antecedentes académicos y laborales fue rechazada por el CPLT, detallando que no se pudo comprobar que el mandato provocaría una consecuencia negativa en los derechos, vida privada e integridad personal de la involucrada.



En vista de que la Usach es una casa de estudios pública, el CPLT indicó que lo requerido puede facilitarse bajo el argumento de que “la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación elevada a rango constitucional de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía”.



De ahora en adelante, la universidad tiene 15 días desde que se recepcione la notificación para impugnar la determinación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.