Crimen en Florida: asesinan a educadora de párvulos y cuerpo fue hallado en el interior de su domicilio

Las autoridades policiales indagan el homicidio de una mujer de 40 años ocurrido en la comuna de Florida, en la Región del Biobío, luego de que la víctima fuera hallada sin vida al interior de su domicilio con lesiones provocadas por un elemento contundente.

La mujer, según informó La Estrella de Concepción, era oriunda de Santa Juana y se desempeñaba como educadora de párvulos en el Jardín Infantil Ternura, motivo por el cual arrendaba un inmueble en la comuna.

En ese lugar fue encontrada fallecida por sus compañeras de trabajo, quienes desconocían su paradero desde hace varias jornadas.

La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios (BH) Concepción, confirmó que la víctima presentaba múltiples traumatismos craneoencefálicos.

Al respecto, el subprefecto Enrique Guzmán señaló que “Estamos haciendo diligencias por el homicidio con elemento contundente de una mujer de 40 años en Florida. Tras el trabajo de campo y sitio del suceso, se pudo determinar que la víctima presentaba diferentes traumatismos craneoencefálicos que le costaron la vida”.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) expresó su preocupación y sigue el caso a través del Circuito Intersectorial de Femicidios, según indicó su directora regional, Bárbara Monsalves, quien afirmó que “hemos tomado conocimiento del hallazgo de un cuerpo de una mujer, en la comuna de Florida.

“Como institución, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a este hecho, el que actualmente se encuentra en plena etapa de investigación y que seguimos atentamente a través del Circuito Intersectorial de Femicidios”, afirmó.

Agregó que “nos mantendremos alerta ante los antecedentes oficiales que entreguen las autoridades competentes, que nos permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen elementos que configuren el delito de violencia de género”.