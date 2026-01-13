Home Nacional "crimen en florida: asesinan a educadora de párvulos y cuerpo fue ..."

Crimen en Florida: asesinan a educadora de párvulos y cuerpo fue hallado en el interior de su domicilio

La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios (BH) Concepción, confirmó que la víctima presentaba múltiples traumatismos craneoencefálicos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Crimen en Florida: asesinan a educadora de párvulos y cuerpo fue hallado en el interior de su domicilio

Las autoridades policiales indagan el homicidio de una mujer de 40 años ocurrido en la comuna de Florida, en la Región del Biobío, luego de que la víctima fuera hallada sin vida al interior de su domicilio con lesiones provocadas por un elemento contundente.

La mujer, según informó La Estrella de Concepción, era oriunda de Santa Juana y se desempeñaba como educadora de párvulos en el Jardín Infantil Ternura, motivo por el cual arrendaba un inmueble en la comuna.

En ese lugar fue encontrada fallecida por sus compañeras de trabajo, quienes desconocían su paradero desde hace varias jornadas.

La Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios (BH) Concepción, confirmó que la víctima presentaba múltiples traumatismos craneoencefálicos.

Al respecto, el subprefecto Enrique Guzmán señaló que “Estamos haciendo diligencias por el homicidio con elemento contundente de una mujer de 40 años en Florida. Tras el trabajo de campo y sitio del suceso, se pudo determinar que la víctima presentaba diferentes traumatismos craneoencefálicos que le costaron la vida”.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) expresó su preocupación y sigue el caso a través del Circuito Intersectorial de Femicidios, según indicó su directora regional, Bárbara Monsalves, quien afirmó que “hemos tomado conocimiento del hallazgo de un cuerpo de una mujer, en la comuna de Florida.

“Como institución, manifestamos nuestra profunda preocupación frente a este hecho, el que actualmente se encuentra en plena etapa de investigación y que seguimos atentamente a través del Circuito Intersectorial de Femicidios”, afirmó.

Agregó que “nos mantendremos alerta ante los antecedentes oficiales que entreguen las autoridades competentes, que nos permitan esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar si existen elementos que configuren el delito de violencia de género”.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“¡Después que lo humillaste y lo arrastraste!”: el des...

La figura televisiva cuestionó a quienes actualmente lo homenajean, planteando que “esta misma gente que lo peló y habló barbaridades de él… por qué no le dieron trabajo o lo llamaron cuando estaba mal. No (pero dicen) ‘yo trabajé con él, me emociono al hablar de él’. No se puede ser tan doble estándar, hay que ser consecuente”.

Leer mas
Nacional
Carabinero es herido a bala durante desalojo de la meg...

Según informó la general Patricia Vásquez, jefe de la Zona Valparaíso de Carabineros, el funcionario “se encuentra estable” y la herida fue a la altura del codo izquierdo. Además, detalló que el personal policial fue atacado con el lanzamiento de “19 bombas incendiarias”.

Leer mas
Nacional
Dorothy Pérez critica proyecto de reajuste al sector p...

La contralora realizó un duro descargo hacia la norma de “amarre”, y a la vez, cuestionó el ingreso de nuevos funcionarios a contrata en altos grados ganando altas remuneraciones, en desmedro del funcionario de planta que llevan años intentando subir de grado y con un sueldo menor.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/