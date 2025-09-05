Cristián Campos afirma saber por qué lo denunció Raffaella di Girolamo y realiza duro descargo: “Espero no tener…”

Cristián Campos alzó la voz este jueves, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso de queja presentado por la defensa de Raffaella di Girolamo, y ratificara su sobreseimiento, en el marco de la denuncia por abuso sexual que interpuso la psicóloga.

En una conversación con el programa de Canal 13, “Hay que decirlo”, el actor fue consultado en torno su estado anímico después de su sobreseimiento. Al respecto, manifestó que “me gustaría decir contento, pero no puedo, esto ha sido… Nadie ha ganado acá, acá han perdido dos familias. Estamos conformes, sin embargo”.

“Como familia nos ha costado un precio enorme, a nivel no solo laboral y financiero, sino que a nivel emocional y reputacional también. Esto ha sido a pura pérdida (…) Es un tipo de denuncia, que aunque me absuelva la justicia, no resarce el daño que me han hecho”, añadió.

En la misma línea, señaló que “quién me paga este año y medio cesante, quién me paga por el daño que le hizo esta calumnia a mi hija de 15 años, quién me paga cómo afectó esto a mi mujer, que ya había pasado por un proceso similar en su vida personal, pero real, con culpable, con cárcel”.

Luego, al intérprete le preguntaron si tenían un mensaje que enviarle a Raffaella y Claudia di Girolamo, a lo que Campos respondió que “no tengo nada que decirles. Espero no tener nunca más relación de ningún tipo con esas personas”.

A la vez, en cuanto a los motivos detrás de esta acusación, el actor planteó que “hay muchas razones. Todas las instancias judiciales, las pericias psicológicas dan una razón más o menos clara de por qué esta mujer, con la ayuda de su madre, incursionaron en esta denuncia sin fundamento”.

“Tenemos clara la película, sabemos por qué ocurrió. Pero no quiero contaminarme haciendo públicas verdades que dañarían la honra de ellas, así como ellas dañaron la mía. No quiero pagar con la misma moneda, pero créeme que lo tenemos muy claro”, sentenció.