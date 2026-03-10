Home Triunfo "¿cuándo juegan?: horarios y dónde ver los partidos de chilenos en..."

¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 9 de marzo

Algunos futbolistas chilenos verán acción en distintas competiciones esta semana, como la Championship de Inglaterra, la Liga Profesional Argentina o La Liga española.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 9 de marzo

Llega una nueva semana y en las diferentes ligas del extranjero habrá varios partidos, los cuales contarán con la presencia de algunos futbolistas chilenos.

Para seguir leyendo esta nota haz clic aquí, en el sitio web de Triunfo.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Schalper por Kast: “Va a imprimir un sello de ur...

El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional dijo, en conversación con Radio Duna, que las primeras medidas estarán enfocadas en transmitir rapidez. “Si pudiera resumirlas en tres palabras, sería sentido de urgencia”.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Nueva York despide al genio de la salsa Willie ...

El cantautor y trombonista estadounidense de origen venezolano Willie Colón falleció y cientos de personas acudieron a despedirlo en Nueva York. Admiradores, familiares y amigos participaron en una emotiva ceremonia para rendir homenaje al músico, considerado una figura influyente dentro de la salsa.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: cafeterías con los mejores spot...

Si estás buscando qué hacer en Santiago, estas cafeterías destacan no solo por su café y pastelería, sino también por sus espacios fotogénicos.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/