Home Columnistas "cultura y memoria para un chile mejor..."

Cultura y memoria para un Chile mejor

(Héctor Valdés, cirujano plástico y escultor): He desarrollado más de cincuenta esculturas en homenaje a chilenos que han sido relegados por los planes de estudio o por la desmemoria colectiva: figuras históricas que cimentaron nuestra identidad y compatriotas contemporáneos que fueron víctimas de la violencia y que, con frecuencia, son olvidados por el propio Estado. De este esfuerzo surge la Fundación amARTE, un proyecto que busca rescatar la memoria, la dignidad y los valores que nos permiten reconocernos como nación.

Columnista
Comparte esta noticia

Héctor Valdés, cirujano plástico y escultor.

Como médico formado en un Chile donde estudiar, trabajar y esforzarse era sinónimo de progreso, me resulta doloroso constatar el deterioro de valores fundamentales como el respeto, la justicia y la ética. Esa ilusión de movilidad y confianza en el futuro ha dado paso a un clima de incertidumbre, desconfianza y desencanto.

Rozamos la posibilidad de ser el primer país desarrollado de Sudamérica. Sin embargo, hoy compartimos problemáticas que creíamos ajenas: corrupción económica, social y política; violencia e inseguridad; nepotismo; desempleo; consumo creciente de drogas y narcotráfico. A ello se suma una preocupante pérdida de cohesión social y de sentido de comunidad.

El punto de inflexión —lo que denominó “el día de la infamia”— fue la destrucción de estaciones de metro, buses e infraestructura pública. Esa jornada simbolizó la fractura de un Chile que parecía avanzar, y me llevó a la convicción de que no podemos permanecer indiferentes. Frente a la barbarie, la respuesta debe ser la educación y la cultura.

En ese camino he desarrollado más de cincuenta esculturas en homenaje a chilenos que han sido relegados por los planes de estudio o por la desmemoria colectiva: figuras históricas que cimentaron nuestra identidad y compatriotas contemporáneos que fueron víctimas de la violencia y que, con frecuencia, son olvidados por el propio Estado.

De este esfuerzo surge la Fundación amARTE, un proyecto que busca rescatar la memoria, la dignidad y los valores que nos permiten reconocernos como nación. Nuestra convicción es que la cultura puede y debe ser una herramienta de reconstrucción ética, social y ciudadana. No se trata de reemplazar al Estado, sino de movilizar a la sociedad en torno a lo que no podemos permitir que se extinga: el valor de la vida, el respeto a la historia y la importancia de la identidad.

Chile necesita reencontrarse con sus raíces y recuperar la confianza en su futuro. La cultura no es un accesorio, sino un pilar para reconstruir la convivencia.

Héctor Valdés, cirujano plástico y escultor.

Source Texto: Héctor Valdés/ Foto: Aton,
Comparte esta noticia
Columnista https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Columnistas

Mejorar la asistencia escolar sí es posible...

(Rebeca Molina, directora ejecutiva Fundación Presente): Así lo demuestran tres liceos técnico-profesionales de la Región Metropolitana —Paulina von Mallinckrodt, Sergio Silva Bascuñán e Industrial de Recoleta—que están implementando este año el programa Cada Día Cuenta de Fundación Presente, con el apoyo de Fundación Irarrázaval.

Leer mas
Columnistas

¿Quién ganó el debate presidencial?...

(Gustavo Campos, investigador Centro Democracia y Opinión Pública, Universidad Central): El debate confirmó que ocho candidatos en escena son multitud. Entre los favoritos, ninguno logró instalar un relato sólido ni ampliar su base. En contraste, los situados más abajo aprovecharon la vitrina y salieron mejor parados. En esta primera ronda, los que realmente crecieron fueron Kaiser y Mayne-Nicholls; los demás, apenas empataron.

Leer mas
Columnistas

La lectura como desafío país...

(María de la Luz González, directora ejecutiva de la Fundación Educacional Oportunidad): Desde la primera infancia, cuando las niñas y niños escuchan un cuento en la voz de un adulto cercano, se sorprenden con la magia de una historia, se despierta un lazo emocional que trasciende lo pedagógico. Leer no sólo entrega herramientas cognitivas, sino que también conecta con la imaginación, la confianza y la seguridad emocional, elementos fundamentales para que la lectura sea una experiencia significativa y duradera en sus vidas.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Columnista
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/