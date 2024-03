Daniel Andrade: “Espero que la verdad nos haga libre”

Daniel Andrade, exrepresentante de la Fundación Democracia Viva, llegó este jueves a Santiago procedente de Antofagasta para cumplir con la medida cautelar de arresto domiciliario total.



Esta resolución se da luego que las defensas de ambos imputados -el otro es el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras– apelaran a la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta del 20 de febrero.



En ese momento, el tribunal resolvió mantener la máxima cautelar al considerar que no se aportó antecedentes distintos a los ya exhibidos durante la revisión que hizo la Corte de Apelaciones de Antofagasta al momento de la formalización.



En el Aeropuerto de Santiago, Daniel Andrade se refirió brevemente a los medios de comunicación que lo esperaban sobre su situación judicial. “Se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ni un peso. Son $426 millones y espero que la verdad nos haga libre”.



Andrade y Contreras se encontraban en prisión preventiva desde el 15 de diciembre de 2023, tras ser acusados por los delitos de fraude al fisco, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos, en el marco del Caso Convenios.