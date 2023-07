Daniela Aránguiz y una íntima confesión sobre su relación con Luis Mateucci: “Me pidieron pololeo”

Luego de finalizar sus vacaciones en EEUU, viaje en el que también lanzó duros descargos contra Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz volvió a las pantallas de “Zona de Estrellas”, donde sorprendió con una sincera confesión en torno a su nuevo amorío con Luis Mateucci.

Hace algún tiempo, ambos habían tenido una especie de romance, pero en abril de este año, el chico reality dijo que la relación no prosperó, debido a que Aránguiz “no da vuelta nunca la página”. No obstante, la ex chica Mekano confirmó que dejó en el pasado su matrimonio con el “Mago”, al indicar en el programa que “estoy pololeando”.

En una conversación con el animador del espacio televisivo, Mario Velasco, la panelista aseguró entre risas que “me pidieron pololeo”.

“Me insistieron, me insistieron, y ya cuando te llaman a las 2 de la mañana y te dicen que te aman, yo creo que ya estoy pololeando”, expresó.

Asimismo, reveló que “se portó muy bien cuando yo estaba en Estados Unidos, me ayudó con muchas cosas importantes”, y puntualizó que “somos muy amigos y nos llevamos muy bien. Entonces eso es súper importante, y vuelve mañana porque está en España”.

Por su parte, señaló que se compró lencería de una reconocida marca para esperar al argentino, y mencionó que “estuve practicando mis bailes, hice algo de ejercicio, me estoy preparando para algo nuevo, una no sabe. Más encima es más joven que yo, le pedí consejos a la Ceci (Gutiérrez) con hombres más jóvenes”.