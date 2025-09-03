Data Influye: Jara lidera carrera presidencial con 27% seguida por Kast (22) y Matthei (13%)

La última encuesta Data Influye, elaborada por la consultora Tú Influyes, arrojó que la candidata oficialista Jeannette Jara encabeza la carrera presidencial con 27%, seguida por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, con 22% y por la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, con 13%.



En cuanto a las expectativas que despiertan cada uno, Kast encabeza en crecimiento económico (23%) y tranquilidad (22%), mientras que Jara lidera en gobernabilidad con 25%.



En otras expectativas ciudadanas, el 42% se manifiesta optimista en las proyecciones del próximo gobierno, con crecimiento económico (19%), seguridad (12%) y tranquilidad (11%) como primeras opciones. El 16% cree que todo seguirá igual y 10% anticipa conflictos políticos.



Además, el Presidente Gabriel Boric tuvo un 32% de aprobación y 49% de desaprobación; el Gobierno, 31% y 51% respectivamente, y la oposición logró 8% de aprobación y 61% de desaprobación.



Finalmente, el 43% cree que la economía progresará este 2025, el 48% estima que la recuperación tomará más de 2 años y el 45% califica su situación personal como “ni buena ni mala”.