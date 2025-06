Daza y fallida licitación de Fonasa: “Esto era absolutamente predecible”

La exsubsecretaria de Salud y directora ejecutiva de CIPS- UDD, Paula Daza, abordó el fracaso en la licitación de Fonasa para la adjudicación del seguro complementario.



En conversación con Radio Pauta, Daza aseguró que “esto era absolutamente predecible. Esto se dijo, lo han dicho distintos expertos, los prestadores de salud, los aseguradores, le plantearon a Fonasa que la forma en que está estructurado el diseño de la Modalidad de Cobertura Complementaria era inviable”.



La exsubsecretaria aseveró que uno de los problemas es que el seguro era voluntario, lo que genera un “riesgo de selección adversa”, que “implica un alto riesgo que solamente las personas que tienen altas necesidades de salud (…) se adscribieran al seguro y las personas sanas y jóvenes que no usan el sistema no se adscribieran. Eso pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema o que el precio de la prima sería mucho más alto”.



“Hubo distintos estudios que la prima, como estaba instaurado el sistema, no podía costar menos de 50, 52 mil pesos por persona y eso es tremendamente alto”, añadió.



Asimismo, apuntó a que hubo ausencia de clínicas dispuestas a participar. “Los precios que puso Fonasa, los aranceles, eran muy bajos”, indicó.



En cuanto a los pasos futuros, Daza mencionó que “Fonasa tiene tres meses para reestructurar esto, plantear un nuevo diseño (…) uno espera que aquí a tres meses vuelva a presentar una propuesta atractiva”.