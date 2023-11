DC anunció que votará “En contra”: Es un “texto deficiente, partisano, que representa solo a un sector político”

Tras su Junta Nacional, la Democracia Cristiana (DC) anunció la noche de este martes que respaldará la opción “En contra” en el plebiscito constitucional del 17 de diciembre próximo.

El presidente del partido, diputado Alberto Undurraga, informó que la decisión fue adoptada con el 92,3% de los votos (192 delegados) contra el 7,69% (19).



“La opción ‘En contra’ nos va a permitir desarrollar acuerdos para adelante en pensiones, nos va a permitir desarrollar acuerdos para adelante para mejorar la salud, nos va a permitir desarrollar acuerdos para adelante en materia de seguridad, todos aspectos que no resuelve el texto que se presenta en votación”, remarcó.



Añadió que “nuestros constitucionalistas de forma unánime nos señalaron que era un texto deficiente, un texto partisano, que representa solo a un sector político, a la derecha, y no a todo el país como debe ser una Constitución”.



Según dijo, “es un texto populista porque dice cosas que después no van a ser efectivas, un texto ineficaz, un texto ineficiente, en fin, un mal texto constitucional”, y que “las constituciones tienen que generar más derechos, no menos derechos. Y esta constitución, la verdad que genera menos derechos”.



En cuanto a un tercer proceso, Undurraga lo descartó y expresó que “hay un cierto cansancio de la población para abrir otro proceso constitucional. Por eso decimos que se acaba el proceso constitucional el 17 si gana la opción en contra. Como esperamos, los cambios que puedan o deban hacerse a la Constitución deben hacerse en el marco de reformas constitucionales”.