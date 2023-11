DC lanzó su propia campaña por el “En contra”: “Como una forma de aportar con nuestro mensaje”

La Democracia Cristiana (DC) lanzó este martes su propia campaña para el plebiscito del 17 de diciembre llamada “La DC por Chile, la DC En Contra”.



Se presentó en la ocasión a la coordinadora general de la campaña, quien será la excomisionada Alejandra Krauss y a quien cumplirá el rol de vocera, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao.



El presidente del partido, Alberto Undurraga, dijo que decidieron realizar su propia campaña “como una forma de aportar con nuestro mensaje para que el ‘En contra’ triunfe el 17 de diciembre”.



“Nosotros estamos convencidos de que lo mejor para Chile es votar en ‘En contra’ y que no se apruebe este texto constitucional que significa un retroceso en derechos. Es un texto que no es fruto de un acuerdo”, manifestó.



En ese sentido, el timonel de la DC señaló que la campaña “va a explicar lo importante que son los acuerdos en el país y como esta Constitución no es fruto de un acuerdo, sino que más bien es una imposición que representa solo a un sector y significa retrocesos en derechos”.



En cuanto a la campaña del oficialismo, Undurraga comentó que “aquí no se trata de marcarse o desmarcarse, sino que hay muchas razones para estar ‘En contra’”.



“Yo creo que es bueno marcar esos distintos énfasis, por un lado, están los distintos partidos de Gobierno oficialistas, también nosotros la DC estamos En Contra, pero también algunos senadores y parlamentarios de derecha que también están En Contra y mucha gente independiente también, hay muchas razones para estar ‘En contra’”, acotó.