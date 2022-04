De Urresti manifestó apoyo al 5° retiro: “Si no hay paquete robusto del Gobierno”

El senador socialista Alfonso de Urresti manifestó este viernes su disposición de aprobar el proyecto de un quinto retiro de la AFP, si es que el Gobierno no ofrece un “paquete robusto” de medidas económicas.



El parlamentario partió refiriéndose a su candidatura a la presidencia de su colectividad. “Ayer inscribimos una lista unitaria con una amplia representación de las visiones mayoritarias, lo que nos permitirá ofrecer una propuesta sólida a la militancia”.



“A diferencia de elecciones anteriores, en que hubo una dura competencia, creía que en este momento, al ser un partido clave del gobierno de Gabriel Boric, se necesitaba un trabajo colectivo de hombres y mujeres para poder sacar adelante los compromisos que adquirimos”, detalló.



En caso de ser electo, De Urresti aseguró que “vamos a colaborar para que el programa se lleve adelante. Comparto lo que dijo el propio Presidente, tenemos que avanzar hacia una coalición de gobierno para tener un equipo lo más afiatado posible para sacar las tareas en un Congreso donde no contamos con mayoría”.



El legislador también recordó la polémica que se vivió al interior de su partido por la urgencia puesta por el Ejecutivo para el proyecto de amnistía a los denominados presos del estallido social. “Siempre defenderé un respeto institucional, pero al mismo tiempo, siempre estará la disponibilidad de articular acuerdos y de trabajar lealmente”.



“Así lo hemos hecho y ayer quedó de manifiesto. Fuimos el primer partido que hizo un respaldo férreo y claro a la ministra del Interior, Izkia Siches, evitando que se generara una cacería por parte de la oposición”, acotó, haciendo alusión a la equivocación cometida por la ministra hace un par de días.



En relación con la iniciativa que busca un nuevo retiro de fondos previsionales, sostuvo que “he manifestado mi respaldo al quinto retiro si no hay un paquete robusto del gobierno”.



En ese sentido, aprovechó de referirse a lo hecho por el titular de Hacienda: “Valoro mucho el trabajo que está haciendo el ministro Marcel, pero también es su obligación buscar las políticas públicas necesarias para que se contenga la inflación y para transferir recursos a la gente que hoy está complicada”.



“Con los retiros anteriores, más de 700 millones de dólares se pagaron en pensiones de alimentos. Eso claramente es un tremendo llamado de alerta, de entender que no solo hay una grave crisis económica, sino que también hay una grave crisis de cumplimiento de obligaciones tan básicas como las pensiones de alimentos para niños y niñas en nuestro país. Tenemos que trabajar fuertemente en tener esos complementos, sino el quinto retiro será una realidad”, subrayó