“Debemos seguir en las calles”: Manifestantes de Mineápolis luego de la remoción de líder del ICE

Habitantes de Mineápolis (Minesota, EEUU) mantienen este martes diversas vigilias para rendir homenaje a Alex Pretti, quien fue abatido a tiros el sábado por agentes federales de inmigración, y para exigir justicia tras el anuncio de que Greg Bovino, el cuestionado comandante de la Patrulla Fronteriza, dejará de encabezar el despliegue federal en la ciudad.

Según relataron vecinos del sector sur de Mineápolis, la salida de Bovino no ha detenido las movilizaciones, que continúan de manera sostenida en distintos puntos de la ciudad.

“La salida de Bovino es un gran paso para la desescalada de la violencia, pero la comunidad está convencida de que debemos seguir en las calles. Las protestas no se detendrán ya no basta con que se vayan, queremos justicia”, dijo a la agencia de noticias EFE Evan Freese, profesor que vive a cuatro calles de la intersección donde Pretti fue asesinado.

La muerte de Pretti, ocurrida en el marco de las protestas contra las redadas migratorias, es la segunda de un manifestante en Mineápolis, luego del fallecimiento de Renée Good el 7 de enero, hecho que ha provocado una ola de indignación a nivel nacional y que llevó a la Casa Blanca a reajustar el operativo federal.

Donald Trump anunció el lunes el envío a la zona de su ‘zar’ para la frontera, Tom Homan, confirmando el relevo de Bovino, quien se había transformado en el rostro de las redadas migratorias más agresivas y de la represión contra los manifestantes.

Evan Freese también cumple un rol activo en las vigilias, ya que cuida el altar instalado en memoria de Pretti y coordina la entrega de café y alimentos para los voluntarios que permanecen en las calles, a pesar de las temperaturas extremas, que esta semana han alcanzado los -26 grados centígrados.

“Las acciones de ICE (Servicio de Inmigración) en la ciudad se salieron de control de una forma que nos golpea profundamente. Solo nos queda honrar la vida de nuestros vecinos muertos con acciones visibles en la calle, que es lo que el Gobierno quiere desaparecer”, agregó.

Otros ciudadanos presentes en el lugar señalaron a EFE que numerosas organizaciones sociales están convocando a una movilización masiva para el próximo viernes por la tarde en Mineápolis.

En el ámbito judicial, el juez federal de Minesota Patrick Shilitz citó al director interino de ICE, Todd Lyons, para que explique el incumplimiento de requerimientos judiciales relacionados con inmigrantes detenidos, advirtiendo incluso la apertura de un procedimiento por desacato.

Respuestas desde la Casa Blanca

La Casa Blanca bajó el tono de sus declaraciones el lunes respecto al caso de Pretti, luego de que durante el fin de semana miembros de la Administración Trump calificaran a la víctima de “terrorista” y afirmaran que intentó usar un arma contra los agentes, pese a que los registros en video muestran que fue abatido por la espalda y desarmado.

Karoline Leavitt, portavoz de Trump, evitó esa calificación y sostuvo que la muerte de Pretti fue una “tragedia”, aunque responsabilizó a autoridades demócratas del estado por, según dijo, haber agitado las protestas contra los agentes migratorios.

Trump mantuvo el lunes llamadas telefónicas tanto con el gobernador de Minesota, Tim Walz, como con el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, con el objetivo de coordinar acciones y reducir la tensión en la ciudad.

Finalmente, con la llegada de Tom Homan, anunciada por el mandatario, se espera el retiro progresivo de gran parte de los 3.000 agentes federales de migración desplegados en Mineápolis durante las próximas horas, mientras los manifestantes continúan concentrándose en las cercanías de los hoteles donde se presume que se alojan los efectivos.