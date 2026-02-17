Declaran alerta roja en Pirque por incendio forestal: está cercano a sectores poblados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que, hasta ahora, ha arrasado con siete hectáreas.

El siniestro es enfrentado por brigadas terrestres y medios aéreos. En el combate participan bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, La Pintana y San José de Maipo.

Cuatro aeronaves y un camión aljibe se sumaron a las labores de control. También trabajan en el lugar Carabineros y personal de seguridad municipal.

El foco del incendio se ubica en las cercanías de sectores habitados, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

La Municipalidad de Pirque comunicó la suspensión del tránsito en la Cuesta Los Ratones, específicamente en el sector San Vicente, como medida preventiva.