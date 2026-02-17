Declaran alerta roja en Pirque por incendio forestal: está cercano a sectores poblados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que, hasta ahora, ha arrasado con siete hectáreas.
El siniestro es enfrentado por brigadas terrestres y medios aéreos. En el combate participan bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, La Pintana y San José de Maipo.
Cuatro aeronaves y un camión aljibe se sumaron a las labores de control. También trabajan en el lugar Carabineros y personal de seguridad municipal.
El foco del incendio se ubica en las cercanías de sectores habitados, lo que mantiene en alerta a las autoridades.
La Municipalidad de Pirque comunicó la suspensión del tránsito en la Cuesta Los Ratones, específicamente en el sector San Vicente, como medida preventiva.
CUESTA LOS RATONES, San Vicente, con tránsito suspendido debido a incendio.— Municipalidad de Pirque 🍷🌱 (@Mpirque) February 17, 2026
Nuestro equipo de emergencias se encuentra en el lugar colaborando con la extinción del incendio, junto a Bomberos y Conaf.
Estaremos informando sobre esta situación. pic.twitter.com/6MUxxklcuH