Home Nacional "declaran alerta roja en pirque por incendio forestal: está cercan..."

Declaran alerta roja en Pirque por incendio forestal: está cercano a sectores poblados

El siniestro es enfrentado por brigadas terrestres y medios aéreos. En el combate participan bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, La Pintana y San José de Maipo.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Declaran alerta roja en Pirque por incendio forestal: está cercano a sectores poblados

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja para la comuna de Pirque, en la Región Metropolitana, debido a un incendio forestal que, hasta ahora, ha arrasado con siete hectáreas.

El siniestro es enfrentado por brigadas terrestres y medios aéreos. En el combate participan bomberos de Puente Alto, Pirque, La Granja, San Ramón, La Pintana y San José de Maipo.

Cuatro aeronaves y un camión aljibe se sumaron a las labores de control. También trabajan en el lugar Carabineros y personal de seguridad municipal.

El foco del incendio se ubica en las cercanías de sectores habitados, lo que mantiene en alerta a las autoridades.

La Municipalidad de Pirque comunicó la suspensión del tránsito en la Cuesta Los Ratones, específicamente en el sector San Vicente, como medida preventiva.

Source Texto: La Nación / Foto: Municipalidad de Pirque
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Tendencia
VIDEO: La gala del Año Nuevo chino impacta al mundo co...

Cada Año Nuevo chino, la Chunwan, la Gala del Festival de Primavera de CCTV, se convierte en el mayor ritual mediático del mundo. Este 2026, la transmisión recibió el Año del Caballo de Fuego tras despedir el Año de la Serpiente de Madera, con actuaciones que combinan tecnología, tradición y patriotismo. La audiencia supera los 1.000 millones de espectadores, haciendo de este show un fenómeno global comparable al espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: si visitas Valle de la Lu...

Atardeceres intensos, cupos limitados y clima extremo marcan la visita al Valle de la Luna, uno de los lugares turísticos en Chile más impactantes del Desierto de Atacama.

Leer mas
Nacional
“Tenemos problemas reales”: Kast responde a Elizalde p...

El Presidente electo enfatizó que existen problemas en seguridad, conectividad y gasto fiscal, y además, instó al ministro Elizalde a que “miremos hacia adelante, no aprovechemos las últimas instancias para amarrar”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/