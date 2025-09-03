Decretan prisión preventiva para médico formalizado por abuso sexual a adolescente en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la tarde de este miércoles la prisión preventiva de Cristian Andrés Skog, médico traumatólogo infantil y cirujano, detenido por Carabineros tras ser sorprendido abusando sexualmente de una menor de edad.

El imputado fue acusado en calidad de “autor de seis delitos de abuso sexual a mayor de 14 años, un delito de abuso sexual a menor de 14 años y un delito de ultraje público a las buenas costumbres”, según los antecedentes iniciales entregados por la Fiscalía.

Los ilícitos se habrían cometido entre junio y agosto de este año en distintos sectores de Viña del Mar, decretándose además un plazo de 90 días para la investigación.

El profesional –que trabajaba en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y en dos clínicas privadas de Viña del Mar– habría abordado a sus víctimas en la vía pública, donde las sorprendía para realizarles tocaciones de índole sexual antes de escapar.

Las cámaras de seguridad registraron el 30 de agosto una agresión en plena calle, en el sector de Gómez Carreño, contra una menor de edad, lo que se sumó a una denuncia anterior que describía un modus operandi similar.