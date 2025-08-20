Decretan prisión preventiva para mujer acusada de asesinar, descuartizar e incinerar a su expareja en Iquique

En prisión preventiva quedó una mujer chilena de 36 años tras ser arrestada y formalizada por su presunta implicancia en el homicidio de su expareja, un ciudadano venezolano de 26 años.

La investigación comenzó luego de la desaparición de la víctima en octubre del año pasado en la Región de Tarapacá. Desde entonces, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó diversas diligencias para dar con su paradero, recogió Radio Cooperativa.

Un giro decisivo se produjo en febrero de este año, cuando los detectives encontraron osamentas humanas en un terreno eriazo ubicado en la Avenida Circunvalación, en la ciudad de Iquique.

El Servicio Médico Legal (SML) realizó peritajes tras el hallazgo, confirmando que los restos óseos correspondían a la persona desaparecida. Al mismo tiempo, la investigación de la PDI apuntó como principal sospechosa a su expareja, quien habría sido la autora material del crimen.

Según la formalización, la imputada no solo habría dado muerte al hombre, sino que posteriormente lo habría descuartizado e incinerado en el mismo sitio donde fueron encontrados los restos.