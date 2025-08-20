Home Nacional "decretan prisión preventiva para mujer acusada de asesinar, descu..."

Decretan prisión preventiva para mujer acusada de asesinar, descuartizar e incinerar a su expareja en Iquique

La investigación comenzó luego de la desaparición de la víctima en octubre del año pasado en la Región de Tarapacá. Desde entonces, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó diversas diligencias para dar con su paradero.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

En prisión preventiva quedó una mujer chilena de 36 años tras ser arrestada y formalizada por su presunta implicancia en el homicidio de su expareja, un ciudadano venezolano de 26 años.

La investigación comenzó luego de la desaparición de la víctima en octubre del año pasado en la Región de Tarapacá. Desde entonces, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) efectuó diversas diligencias para dar con su paradero, recogió Radio Cooperativa.

Un giro decisivo se produjo en febrero de este año, cuando los detectives encontraron osamentas humanas en un terreno eriazo ubicado en la Avenida Circunvalación, en la ciudad de Iquique.

El Servicio Médico Legal (SML) realizó peritajes tras el hallazgo, confirmando que los restos óseos correspondían a la persona desaparecida. Al mismo tiempo, la investigación de la PDI apuntó como principal sospechosa a su expareja, quien habría sido la autora material del crimen.

Según la formalización, la imputada no solo habría dado muerte al hombre, sino que posteriormente lo habría descuartizado e incinerado en el mismo sitio donde fueron encontrados los restos.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

DATO ÚTIL

Bono por Hijo: ¿Cómo solicitar el beneficio y a quiéne...

La ayuda económica, dirigida a mujeres de 65 años o más y que cumplan con ciertas condiciones, entrega un monto por cada hija o hijo que haya nacido vivo o que haya sido adoptado.

Leer mas
Nacional

Democracia Viva: Fiscalía pide 10 años de cárcel para ...

Según consignó T13, la Fiscalía Regional de Antofagasta solicitó una pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo además para su expareja, Daniel Andrade; el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y la exconcejal, Paz Fuica.

Leer mas
Nacional

Comisión de Trabajo de la Cámara aprobó licencia por m...

La diputada Daniella Cicardini (PS), autora del proyecto, explicó que la propuesta busca extenderse más allá del ámbito laboral. Según indicó, el permiso “no sólo es para el trabajador, sino que también para el alumno, estamos hablando de menores de edad, jóvenes, niños y niñas”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/