Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela 

El encuentro tuvo lugar este jueves en Caracas, y según fuentes citadas por CNN, el objetivo principal de la reunión fue “generar confianza” entre ambas partes.

Leonardo Medina
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este jueves en Caracas con el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, según reportaron medios estadounidenses.

De acuerdo a lo consignado por CNN, un funcionario estadounidense declaró que en el encuentro, “el director Ratcliffe abordó posibles oportunidades de colaboración económica y recalcó que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EEUU, especialmente los narcotraficantes”.

A la vez, fuentes citadas por dicha cadena indicaron que la finalidad principal de la reunión fue “generar confianza” entre ambas partes. En este sentido, la Casa Blanca habría querido transmitir que esperan una mejor relación con el gobierno interino venezolano. 

Por su parte, Ratcliffe se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del gabinete de Donald Trump en visitar Venezuela, luego del operativo que puso fin al gobierno de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Previamente, Rodríguez había destacado la importancia de la diplomacia en medio de tensiones regionales, y admitió que esperaba mejorar la relación bilateral con EEUU. 

Consignar que este encuentro ocurrió días después de que Trump y Rodríguez sostuvieran una llamada telefónica, y además, sucedió en paralelo a la visita este jueves de la líder opositora María Corina Machado a la Casa Blanca, para reunirse con el presidente estadounidense. 

Source Texto: La Nación/Foto: X
