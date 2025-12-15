Home Nacional "delincuente muere luego de ser baleado por persona que frustró ro..."

Delincuente muere luego de ser baleado por persona que frustró robo en La Cisterna

El fallecimiento del sujeto se produjo al interior de un vehículo, tras recibir impactos balísticos en el sector de Avenida Las Brisas, según los primeros antecedentes policiales.

Un intento de robo frustrado terminó con un delincuente muerto este lunes en la comuna de La Cisterna, en la Región Metropolitana, luego de que un tercero interviniera y efectuara disparos para impedir el asalto.

El fallecimiento del sujeto se produjo al interior de un vehículo, tras recibir impactos balísticos en el sector de Avenida Las Brisas, según los primeros antecedentes policiales, recogió Meganoticias.

¿Qué se sabe del delincuente fallecido?

Carabineros informó que el hecho ocurrió cuando la víctima regresaba desde una sucursal de ServiEstado con dinero en efectivo, momento en que fue interceptada por al menos tres individuos que se movilizaban en un automóvil blanco.

Durante el asalto, una tercera persona habría disparado en defensa de las víctimas, realizando cerca de tres tiros. A raíz de esa acción, uno de los delincuentes quedó gravemente herido y falleció posteriormente al interior del vehículo en el que se desplazaba junto a los otros involucrados.

Investigación del hecho

Tras recibir la denuncia por disparos, personal de Carabineros concurrió al lugar, donde encontró un furgón detenido en la vía pública. En el asiento del conductor se hallaba el delincuente fallecido, un hombre adulto cuya identidad aún no ha sido establecida.

El individuo presentaba a simple vista un impacto balístico en la cabeza y otro en el tórax, situación que fue constatada por el personal policial en el sitio del suceso.

El procedimiento continúa en desarrollo, con el objetivo de esclarecer la dinámica exacta de los hechos y determinar la participación de cada una de las personas involucradas.

Source Texto: La Nación / Foto: Meganoticias
