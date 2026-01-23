Delincuente trató de robar casa de cambios en Santiago y terminó baleado

Un robo frustrado se registró durante la jornada de este viernes en una casa de cambios ubicada en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

Según información recabada por 24 Horas, el hecho se produjo en calle San Diego, hasta donde llegó un vehículo desde el cual descendieron al menos cuatro delincuentes.

En ese contexto, los antisociales intentaron ingresar al local para sustraer dinero, intimidando a las personas con armas de fuego. No obstante, el ilícito fue frustrado por la acción de vecinos del sector y por un disparo que impactó a uno de los sujetos en una de sus extremidades.

El individuo herido, un adulto de nacionalidad chilena, fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital. Hasta ahora, se desconoce quién efectuó el disparo.

En tanto, el resto de los involucrados huyó del lugar y es intensamente buscado por personal policial.