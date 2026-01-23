Home Nacional "delincuente trató de robar casa de cambios en santiago y terminó ..."

Delincuente trató de robar casa de cambios en Santiago y terminó baleado

Según información recabada por 24 Horas, el hecho se produjo en calle San Diego, hasta donde llegó un vehículo desde el cual descendieron al menos cuatro delincuentes.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Delincuente trató de robar casa de cambios en Santiago y terminó baleado

Un robo frustrado se registró durante la jornada de este viernes en una casa de cambios ubicada en la comuna de Santiago, en la región Metropolitana.

Según información recabada por 24 Horas, el hecho se produjo en calle San Diego, hasta donde llegó un vehículo desde el cual descendieron al menos cuatro delincuentes.

En ese contexto, los antisociales intentaron ingresar al local para sustraer dinero, intimidando a las personas con armas de fuego. No obstante, el ilícito fue frustrado por la acción de vecinos del sector y por un disparo que impactó a uno de los sujetos en una de sus extremidades.

El individuo herido, un adulto de nacionalidad chilena, fue trasladado a un centro asistencial y se encuentra fuera de riesgo vital. Hasta ahora, se desconoce quién efectuó el disparo.

En tanto, el resto de los involucrados huyó del lugar y es intensamente buscado por personal policial.

Source Texto: La Nación / Foto: 24 Horas
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Vanguardia
“Deja de poner el pie encima a los demás”: Cony Capell...

Según el mensaje difundido el jueves, la influencer criticó a figuras públicas que no han aportado ayuda, aludiendo de manera “indirecta” a la concursante de Fiebre de Baile, quien se encuentra preparando su participación en la Gala de Viña del Mar 2026.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: conoce las reservas naturales...

Descubre qué hacer en Santiago a través de reservas naturales que permiten conectar con la precordillera, la biodiversidad y paisajes únicos sin salir de la ciudad.

Leer mas
Viajes
Comedia, risas y buena mesa: los mejores lugares donde...

Descubre acá un recorrido por los mejores lugares de la capital para disfrutar de una buena tabla, coctelería de autor y las rutinas de los humoristas más destacados del circuito nacional.

 

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
19
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/