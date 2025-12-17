Home Nacional "delincuentes balean a funcionario pdi que intentó frustrar turbaz..."

Delincuentes balean a funcionario PDI que intentó frustrar turbazo contra su casa en Pudahuel: está en estado grave

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el sector Ciudad de los Valles, específicamente en la intersección de Las Flores con Valle del Sol.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Delincuentes balean a funcionario PDI que intentó frustrar turbazo contra su casa en Pudahuel: está en estado grave

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) permanece en estado grave tras ser baleado cuando intentó impedir un turbazo en su domicilio en Pudahuel.

La policía civil confirmó que se trata de un comisario de 52 años, quien se desempeña en el Departamento de Policía Internacional del Aeropuerto de Santiago, recogió Radio Biobío.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el sector Ciudad de los Valles, específicamente en la intersección de Las Flores con Valle del Sol.

Al menos cinco delincuentes llegaron en un vehículo hasta una vivienda para cometer un robo. Sin embargo, ingresaron a la casa donde un policía civil dormía junto a su esposa. Al percatarse de la situación, el PDI tomó su arma de servicio y enfrentó a los asaltantes.

En el hall del domicilio se produjo un intercambio de disparos, que dejó al dueño de casa con dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en un hombro.

Aunque inicialmente se informó que el policía estaba en riesgo vital, el fiscal Occidente, Sebastián Neme, aclaró que actualmente no se encuentra en esa condición y que permanece internado en el Hospital del Trabajador.

Los delincuentes huyeron tras el enfrentamiento y se presume que uno de ellos resultó herido. Hasta ahora, se desconoce el paradero de los involucrados.

Vecina presenció los hechos

Una vecina que presenció los hechos relató que los ladrones “trataron de robar los autos (de la casa del PDI). Él repelió el asalto y ahí le dispararon”.

Otro vecino aportó imágenes que muestran que los delincuentes intentaron ingresar a otra vivienda antes de llegar a la propiedad del funcionario policial.

Indagan vinculación con otro turbazo La investigación quedó en manos de la Brigada de Robos de la PDI. El inspector Marco Ramírez, jefe nacional de Robos y Focos Criminales, señaló que se trabaja para establecer si este hecho está relacionado con otros delitos ocurridos en distintos sectores de la capital durante la misma madrugada.

En particular, se investiga si los mismos delincuentes participaron en otro turbazo en Vitacura, donde sustrajeron tres vehículos de alta gama desde una vivienda familiar.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Daza admitió que existen ofrecimientos desde el equipo...

Según informó Emol, en conversación con el programa de streaming argentino “Las Tres Anclas”, el viceministro de Economía en Argentina afirmó que “me ofrecieron algunos cargos”.

Leer mas
Nacional
Incendio forestal en Melipilla: Persiste el humo en la...

El Ministerio de Salud enfatizó una serie de medidas para mitigar los efectos de la contaminación ambiental, ya que la exposición directa al humo puede agravar patologías preexistentes y afectar especialmente a los grupos más vulnerables.

Leer mas
Nacional
Diputada Veloso acusa a Miguel Ángel Becker (RN) por a...

La parlamentaria del FA dijo, entre lágrimas, que “no tengo ningún problema con que se me quiebre la voz, porque es bastante lamentable, porque con colegas acá tenemos diferencias infinitas, y probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/