Delincuentes balean a funcionario PDI que intentó frustrar turbazo contra su casa en Pudahuel: está en estado grave

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) permanece en estado grave tras ser baleado cuando intentó impedir un turbazo en su domicilio en Pudahuel.

La policía civil confirmó que se trata de un comisario de 52 años, quien se desempeña en el Departamento de Policía Internacional del Aeropuerto de Santiago, recogió Radio Biobío.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el sector Ciudad de los Valles, específicamente en la intersección de Las Flores con Valle del Sol.

Al menos cinco delincuentes llegaron en un vehículo hasta una vivienda para cometer un robo. Sin embargo, ingresaron a la casa donde un policía civil dormía junto a su esposa. Al percatarse de la situación, el PDI tomó su arma de servicio y enfrentó a los asaltantes.

En el hall del domicilio se produjo un intercambio de disparos, que dejó al dueño de casa con dos impactos de bala: uno en el abdomen y otro en un hombro.

Aunque inicialmente se informó que el policía estaba en riesgo vital, el fiscal Occidente, Sebastián Neme, aclaró que actualmente no se encuentra en esa condición y que permanece internado en el Hospital del Trabajador.

Los delincuentes huyeron tras el enfrentamiento y se presume que uno de ellos resultó herido. Hasta ahora, se desconoce el paradero de los involucrados.

Vecina presenció los hechos

Una vecina que presenció los hechos relató que los ladrones “trataron de robar los autos (de la casa del PDI). Él repelió el asalto y ahí le dispararon”.

Otro vecino aportó imágenes que muestran que los delincuentes intentaron ingresar a otra vivienda antes de llegar a la propiedad del funcionario policial.

Indagan vinculación con otro turbazo La investigación quedó en manos de la Brigada de Robos de la PDI. El inspector Marco Ramírez, jefe nacional de Robos y Focos Criminales, señaló que se trabaja para establecer si este hecho está relacionado con otros delitos ocurridos en distintos sectores de la capital durante la misma madrugada.

En particular, se investiga si los mismos delincuentes participaron en otro turbazo en Vitacura, donde sustrajeron tres vehículos de alta gama desde una vivienda familiar.