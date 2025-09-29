Home Nacional "demolición en toma calicheros de quilpué: 30 familias abandonaron..."

Demolición en toma Calicheros de Quilpué: 30 familias abandonaron voluntariamente el terreno

Según confirmó el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, la demolición de las estructuras comenzará este martes, “en coordinación con todas las instituciones del Estado que competen”.

Patricia Schüller Gamboa
Este lunes se dio inicio al operativo de demolición en la toma Calicheros de Quilpué, ubicada en la Región de Valparaíso, el cual estuvo centrada en levantar un catastro general de las familias que habitan el terreno, incluyendo la verificación de su situación migratoria por parte de equipos de la Policía de Investigaciones.

El terreno pertenece a la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado por sicariato en 2020. Los ocupantes de la toma se mantienen aferrados al recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el cual sigue vigente.

Desde la delegación presidencial se informó que se trabaja en conjunto con la Municipalidad de Quilpué para habilitar albergues destinados a las personas desalojadas, además de resguardar el bienestar de las mascotas y animales de granja presentes en el lugar. Hasta ahora, cerca de 30 familias han abandonado voluntariamente el terreno, mientras otras 40 aún permanecen en él.

Por su parte, Gustavo Sepúlveda, dirigente del Movimiento de Pobladores Organizados, cuestionó la legalidad del procedimiento y llamó a las autoridades a actuar con prudencia.

“Esperamos que efectivamente se cumpla el Estado de derecho que tanto se ha pronunciado, pero no de una manera unilateral -como ha sido hasta el momento-, sino que sea de manera conjunta, incluso para las víctimas de esta demolición arbitraria e ilegal”, señaló. También calificó la medida como “ilegal” y pidió no ser “temerarios”.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
11
