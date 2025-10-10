Denuncian que funcionarios de la Seremi de Seguridad de Ñuble habrían tenido sexo en oficina del organismo

La Seremi de Seguridad Pública de la Región de Ñuble enfrenta una investigación interna tras una denuncia que apunta a una presunta relación sexual entre funcionarios dentro de las dependencias del organismo.

Por este motivo, el seremi de Seguridad Pública, Jorge Muñoz, confirmó que la institución adoptó medidas inmediatas apenas se tomó conocimiento de la situación, y que el proceso administrativo seguirá los cauces legales correspondientes, recogió Radio Biobío.

Según explicó Muñoz, van a “dar la mayor celeridad posible en los términos que este proceso administrativo requiere”, subrayando que toda investigación es de carácter reservado para no afectar su desarrollo.

Del mismo modo, el seremi precisó que las medidas se implementaron desde el primer momento, incluyendo la apertura de un sumario interno, y que se dará prioridad a la rapidez del proceso dentro de los márgenes legales.

Finalmente, el seremi reiteró que el organismo actuó de forma inmediata tras recibir la denuncia, aunque evitó entregar mayores antecedentes por tratarse de una investigación en curso dentro de las instalaciones de la Seremi.