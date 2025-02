Denunciante de diputado Durán: “Me tenía amenazada, me debía plata”

La expareja y denunciante del diputado Jorge Durán (RN) entregó su versión tras acusar al parlamentario de delitos sexuales y maltrato.



La joven aseguró que Durán “me tenía amenazada” y que eran habituales en él “actitudes violentas” y “reacciones alteradas”. “Me da lata que esté inventando cosas y mintiendo, porque al final la verdad saldrá a la luz”, aseguró



“Tengo medios de pruebas de que sí trabajé y me debía plata y del tema del abuso. Estaré dispuesta a lo que me pida la PDI, entregué conversaciones, hicieron pericias a mi teléfono”, añadió



La mujer indicó que “no denuncié antes porque me tenía súper amenazada y desde antes que pasara esto. Siempre me dijo que yo era la polola de un diputado y tenía que comportarme como tal. Que no podía contar nada de sus negocios que tenía por abajo porque todo podía afectarle su campaña”.



Respecto a la denuncia por extorsión que realizó el diputado, la mujer indicó que “le mencioné que si no se comprometía a no volver a agredirme iba a llamar a Carabineros, él se adelantó y los llamó primero. Él fue el que llamó a la policía cambiando la versión y tratando de dejarme de mentirosa”.



“Me dieron el número del cuadrante y les empecé a mandar mensaje de texto de por favor ayúdenme, estoy asustada aquí adentro, le puse un candado a la reja para que no volviera a entrar”, finalizó.