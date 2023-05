Desalojo de edificio de departamentos tomados en San Pedro de la Paz: hay 3 detenidos

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que se ha desarrollado “con pocos incidentes” y que van tres detenidos en el desalojo de las tomas de los conjuntos habitacionales Prais 1 y 2 en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.



Cerca de 200 familias ocuparon ilegalmente los inmuebles ubicados en el sector de Michaihue Boca Sur desde el pasado viernes. Se trata de más de 180 departamentos divididos en 13 torres, cuyos verdaderos propietarios habían esperado más de 10 años por su entrega.



“Se va a desalojar, porque vamos a proteger el derecho de las familias que postulan a los subsidios de vivienda, a tener su casa propia”, advirtió Monsalve sobre el procedimiento de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, el cual ha encontrado barricadas y enfrentamientos por parte de los ocupantes.



“Son departamentos que están destinados a 208 familias, que hace más de una década están esperando resolver su problema de vivienda”, acusó el subsecretario, indicando que “es ese el derecho que hay que defender, y por eso se hizo indispensable, y queremos reiterar ese mensaje, el desalojo siempre va a operar en esta condición”.



La autoridad destacó que el procedimiento “se está llevando a cabo, afortunadamente, yo diría, con pocos incidentes”. De todas formas, lamentó el ataque que sufrió un equipo de prensa de TVN durante los incidentes.



“Hasta ahora hay tres personas detenidas, una mujer por alteraciones del orden público y otra por una orden de detención pendiente, y un hombre que estaría detenido por un robo en lugar no habitado”, explicó.



Monsalve destacó la coordinación institucional detrás del desalojo: “Se destinaron funcionarios de COP, en un momento se estimó que habían mil personas adultas al interior de los departamentos, más una estimación de 200 menores de edad. Por lo tanto, hubo una coordinación entre el Ministerio del Interior, Carabineros, la delegada Daniela Dresdner, el municipio de San Pedro de la Paz, el Ministerio de Vivienda y el Serviu, la oficina de Protección de la Niñez del municipio, el Ministerio de Desarrollo Social”.



Finalmente y si bien aclaró que es competencia del Ministerio de Vivienda, Monsalve advirtió que “hay que revisar la forma de recepción de las viviendas”.



“Hay que tener un proceso de aprendizaje a partir de lo que ha ocurrido hoy. Hay veces que determinados procedimientos administrativos, o ciertas obras que pueden ser consideradas menores, pero que no están terminadas, no permiten la recepción de las viviendas. Y por lo tanto, la ocupación por parte de las familias. Es uno de los temas que a partir de lo que ocurrió va a ser revisado por parte del Minvu”, cerró.