Desarticulan estructura criminal con alto poder de fuego en Los Andes: encontraron osamentas en propiedad de líder

La Policía de Investigaciones, en conjunto con el Ministerio Público, logró desarticular una estructura criminal con alto poder de fuego en la población Alto Aconcagua, en Los Andes, Región de Valparaíso. En una de las propiedades vinculadas a un líder de la banda se hallaron restos óseos.

Esta organización estaba ligada al tráfico de drogas, lavado de activos y hechos de violencia asociados al control territorial, recogió Radio Biobío.

ALLANAMIENTOS, DROGAS Y ARMAS INCAUTADAS

El operativo, denominado Operación Zona Zero, se desarrolló el 21 de agosto con participación de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana y la Brigada de Homicidios Los Andes, realizando 51 allanamientos simultáneos.

Se decomisaron más de 259 kilos de drogas ilícitas, entre ellas 217.302 gramos de marihuana, 39.687 gramos de cocaína base, 2.214 gramos de clorhidrato de cocaína, 111 gramos de ketamina, 46 gramos de cafeína y 23 vapers de cannabis, avaluados en $1.291 millones.

Asimismo, fueron detenidas 22 personas, de las cuales 19 son chilenos y tres venezolanos que permanecen en situación irregular en el país.

Según la investigación, desde 2020 los imputados mantenían el control del conjunto habitacional Alto Aconcagua, empleando armas de grueso calibre para intimidar a los vecinos y consolidar el tráfico de drogas.

El prefecto Christian Chávez, jefe (s) de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Jenaco), precisó que también se detectó un laboratorio de abultamiento de droga.

Por su parte, el fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, remarcó que “se ha desbaratado a la organización por completo y se ha incautado una gran cantidad de armamento, bélico, incluso, fusiles”.

RESTOS ÓSEOS HALLADOS EN CASA DE UN LÍDER

Los imputados están vinculados además a delitos violentos, incluyendo la desaparición y posible homicidio de un hombre en 2023, cuyo cuerpo habría sido ocultado en una propiedad perteneciente a uno de los cabecillas.

El fiscal Reinoso explicó que en el marco de una investigación por presunta desgracia, los detectives llegaron al domicilio vinculado a la banda y encontraron osamentas.

Reinoso aclaró que la víctima no tenía relación con la organización criminal, y que el Servicio Médico Legal trabaja en la identificación de los restos humanos.

En los domicilios también se incautaron 20 armas de fuego (pistolas Glock, revólveres, escopetas, un fusil M-16 y armas adaptadas), 10 vehículos avaluados en $135 millones, 14 propiedades con prohibición de enajenar, más de $10 millones en efectivo y 4.432 cajetillas de cigarros de contrabando.

Finalmente, el Ministerio Público formalizó a 21 imputados por asociación ilícita, tráfico de drogas, lavado de activos, tenencia de municiones y armas de fuego, quedando 17 en prisión preventiva.