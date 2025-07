Desde este martes rige nueva alza de la luz y ya están abiertas postulaciones al Subsidio Eléctrico

Este martes comenzó a regir una nueva alza en las cuentas de la luz, aprobada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), en el marco del mecanismo de estabilización de precios que se lleva a cabo cada seis meses.



Es decir, no está relacionada con el proceso de normalización de tarifas congeladas por la pandemia, que contempló reajustes en en junio y julio de 2024 y enero de 2025.



En esta oportunidad, el alza autorizada va del 7,1 al 23%, dependiendo de la zona del país. El mayor aumento corresponde a la Región Metropolitana.



Además, este lunes comenzó el tercer proceso de postulación al Subsidio Eléctrico, correspondiente al segundo semestre del 2025, beneficio dirigido a las familias más vulnerables de nuestro país y que consiste en un descuento en las cuentas de la luz. Estará disponible hasta el 15 de julio.



Este beneficio está dirigido a los hogares del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), y se puede postular en la página www.subsidioelectrico.cl, en la plataforma Ventanilla Única Social o en todos los canales de atención de ChileAtiende.



En esta tercera convocatoria, quienes fueron beneficiados en los procesos anteriores y siguen cumpliendo los requisitos exigidos (pertenecer al 40% más vulnerable del RSH y estar con la cuenta al día) la postulación será automática. Sus datos serán sometidos a revisión y tendrán preferencia para recibir el subsidio.



En tanto, quienes no recibieron el subsidio eléctrico en los procesos anteriores y cumplen con los requisitos, podrán postular a la espera de disponibilidad presupuestaria. Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio, el que se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado.



Para inscribirse deben ingresar sus datos en www.subsidioelectrico.cl o en la recién lanzada plataforma https://www.ventanillaunicasocial.gob.cl/ con su ClaveÚnica. En el caso de las personas que no cuentan con su clave ClaveÚnica también pueden realizar su postulación en sucursales y plataformas de ChileAtiende.



Este tercer proceso del subsidio eléctrico contempla el pago de un monto de acuerdo con el número de integrantes del hogar beneficiado. Los hogares con 1 integrante recibirán $37.838; los hogares con 2 o 3 integrantes será de $49.190; y de 4 o más integrantes será de $68.109.



El beneficio se pagará en una sola cuota en la boleta correspondiente a la facturación de septiembre. En caso de quedar un saldo remanente, este se aplicará como descuento en la boleta el mes siguiente.



Actualmente, este beneficio lo reciben más de 1,8 millones de hogares vulnerables de nuestro país, de los cuales el 68% son liderados por mujeres y el 52% incluyen, al menos, un adulto mayor.