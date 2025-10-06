Despiden a asistente social del penal Biobío luego de ser sorprendida besándose con un reo

Una asistente social del penal Biobío fue despedida por mantener una relación sentimental con un interno durante una entrevista, hecho que motivó su desvinculación inmediata de la empresa Sodexo.

Según información de Radio Biobío, el pasado viernes la profesional citó a un interno del módulo 55 para una evaluación. Un gendarme advirtió que se colocó una plancha de madera en la ventana de la oficina, lo que levantó sospechas sobre la situación.

Ante la posibilidad de que no fuera la primera vez que ocurría un hecho similar, se llevó a cabo una fiscalización en la que los funcionarios sorprendieron a la asistente social y al reo besándose dentro del recinto.

El dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Benito Saravia, calificó el hecho como “un acto totalmente irregular y anormal que obliga a la administración penitenciaria a tomar todas las medidas e investigar estas situaciones que pueden poner en riesgo la seguridad de la unidad penal”.

Saravia añadió que “también (obliga) a realizar todas las investigaciones y posibles situaciones que pudieran haberse generado a través de esta relación. Acá se podría haber facilitado el ingreso de elementos prohibidos, se puede haber liberado información importante”.

Finalmente, el mismo medio informó que en menos de dos años, tres profesionales habrían sido desvinculadas por involucrarse amorosamente con internos del penal Biobío.