Detienen a 7 médicos extranjeros acusados de emitir 36 mil licencias a funcionarios públicos

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, detuvo a siete médicos extranjeros, acusados de emitir licencias a funcionarios públicos que terminaron viajando fuera de Chile o asistiendo a casinos.



Se trata de siete sujetos acusados por la Fiscalía de Alta Complejidad de emitir 35.978 licencias entre los años 2021 y 2024, consignó 24Horas.

El Ministerio Público sostuvo que, de ellas, 26.559 fueron pagadas, generando un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331.

A ello se suma la petición de la Fiscalía para formalizar a 318 funcionarios públicos que, beneficiados con el fraude, las usaron para realizar actividades prohibidas.

La investigación se dio tras el informe de Contraloría que alertó sobre las irregularidades.

Uno de los médicos aludidos, de nacionalidad colombiana, fue detenido mientras intentaba dejar Chile a través del Aeropuerto de Santiago.

Su defensa aseguró que esta aprehensión fue ilegal, ya que fue hecha sin una orden judicial.

El fiscal Álvaro Pérez sostuvo a 24Horas que los médicos serán formalizados este viernes, estando vinculados a diversos delitos, estando entre ellos la emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones y otros ilícitos que serán informados en la audiencia.

En paralelo, en noviembre de este año fue dado a conocer el caso de Leonardo González Castro, el doctor que emitió hasta 163 licencias médicas en un día, autor del considerado mayor fraude en lo que refiere a licencias.

Concretamente, fue apuntado como autor de un perjuicio de más de $13 mil millones, equivalente a un tercio de la meta de la Teletón 2025.