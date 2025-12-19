Home Nacional "detienen a 7 médicos extranjeros acusados de emitir 36 mil licenc..."

Detienen a 7 médicos extranjeros acusados de emitir 36 mil licencias a funcionarios públicos

El Ministerio Público indicó que, de ellas, 26.559 fueron pagadas, generando un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331. El fiscal Álvaro Pérez sostuvo a 24Horas que los médicos serán formalizados este viernes, estando vinculados a diversos delitos, estando entre ellos la emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones y otros ilícitos que serán informados en la audiencia.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Detienen a 7 médicos extranjeros acusados de emitir 36 mil licencias a funcionarios públicos

La Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Oriente, detuvo a siete médicos extranjeros, acusados de emitir licencias a funcionarios públicos que terminaron viajando fuera de Chile o asistiendo a casinos.

Se trata de siete sujetos acusados por la Fiscalía de Alta Complejidad de emitir 35.978 licencias entre los años 2021 y 2024, consignó 24Horas.

El Ministerio Público sostuvo que, de ellas, 26.559 fueron pagadas, generando un perjuicio a Fonasa de $20.871.585.331.

A ello se suma la petición de la Fiscalía para formalizar a 318 funcionarios públicos que, beneficiados con el fraude, las usaron para realizar actividades prohibidas.

La investigación se dio tras el informe de Contraloría que alertó sobre las irregularidades.

Uno de los médicos aludidos, de nacionalidad colombiana, fue detenido mientras intentaba dejar Chile a través del Aeropuerto de Santiago.

Su defensa aseguró que esta aprehensión fue ilegal, ya que fue hecha sin una orden judicial.

El fiscal Álvaro Pérez sostuvo a 24Horas que los médicos serán formalizados este viernes, estando vinculados a diversos delitos, estando entre ellos la emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones y otros ilícitos que serán informados en la audiencia.

En paralelo, en noviembre de este año fue dado a conocer el caso de Leonardo González Castro, el doctor que emitió hasta 163 licencias médicas en un día, autor del considerado mayor fraude en lo que refiere a licencias.

Concretamente, fue apuntado como autor de un perjuicio de más de $13 mil millones, equivalente a un tercio de la meta de la Teletón 2025.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Indagan hallazgo de cuerpo en vía pública en Peñalolén...

Según informó el mayor Nicolás Sepúlveda, “se trata de un procedimiento por un hallazgo de cadáver, el cual se mantiene con sus extremidades atadas, tanto las superiores como las inferiores, así como mantiene evidencia de impacto balístico en su cuerpo”.

Leer mas
Nacional
Publican informe con sueldos de autoridades y sus ases...

La Comisión para la Fijación de Remuneraciones (CFR) publicó el primer informe con los sueldos de las principales autoridades del Gobierno y del Congreso. La remuneración más alta la perciben el presidente, el vicepresidente, el fiscal y el gerente general del Banco del Estado, con $17,9 millones cada uno.

Leer mas
Triunfo
COCH eligió a Martina Weil y Martín Vidaurre como los ...

La atleta y el ciclista fueron galardonados en la ceremonia organizada por el Comité Olímpico de Chile, evento que reconoció a los mejores deportistas nacionales del 2025.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
13
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/