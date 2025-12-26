Detienen a hombre intentando generar un incendio forestal en el Maule

Carabineros logró la detención de un hombre que fue sorprendido intentando prender fuego en pasto seco en Talca, Región del Maule.

El sujeto estaba en la Ruta K-620, a la altura del cruce Numpay, mismo sector donde se registra un incendio forestal que afecta al Cerro Maule, con más de 1.000 hectáreas consumidas.

Su detención se produjo cerca de las 23:00 horas de este jueves, luego de que Carabineros recibiera denuncias realizadas por vecinos, quienes observaron al individuo agachado y con un encendedor, mientras intentaba prender fuego.

Se trata de un hombre de nacionalidad chilena, de 43 años, e identificado con las iniciales F.J.H.D.

Además, según consignó Radio Cooperativa, el sujeto mantiene prontuario policial por tala, destrucción e incendio de árboles.

“Gracias a un rápido trabajo entre Carabineros y la comunidad se logra la detención de un individuo que se encontraba en la comuna de Maule con un encendedor, con la finalidad de encender el pasto soco, no logrando su cometido”, destacó Evelyn Osses, coronel de Carabineros de la Prefectura de Talca.

A la vez, mencionó que “personal de Carabineros concreta su detención, colocándolo a disposición del Ministerio Público, el cual en horas de la mañana (de este viernes) pasa al control de detención”.