Home Nacional "detienen a hombre intentando generar un incendio forestal en el m..."

Detienen a hombre intentando generar un incendio forestal en el Maule

El sujeto, quien mantiene prontuario por tala, destrucción e incendio de árboles, fue arrestado tras ser sorprendido utilizando un encendedor para prender pasto seco.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Detienen a hombre intentando generar un incendio forestal en el Maule

Carabineros logró la detención de un hombre que fue sorprendido intentando prender fuego en pasto seco en Talca, Región del Maule.  

El sujeto estaba en la Ruta K-620, a la altura del cruce Numpay, mismo sector donde se registra un incendio forestal que afecta al Cerro Maule, con más de 1.000 hectáreas consumidas.

Su detención se produjo cerca de las 23:00 horas de este jueves, luego de que Carabineros recibiera denuncias realizadas por vecinos, quienes observaron al individuo agachado y con un encendedor, mientras intentaba prender fuego. 

Se trata de un hombre de nacionalidad chilena, de 43 años, e identificado con las iniciales F.J.H.D. 

Además, según consignó Radio Cooperativa, el sujeto mantiene prontuario policial por tala, destrucción e incendio de árboles

“Gracias a un rápido trabajo entre Carabineros y la comunidad se logra la detención de un individuo que se encontraba en la comuna de Maule con un encendedor, con la finalidad de encender el pasto soco, no logrando su cometido”, destacó Evelyn Osses, coronel de Carabineros de la Prefectura de Talca.

A la vez, mencionó que “personal de Carabineros concreta su detención, colocándolo a disposición del Ministerio Público, el cual en horas de la mañana (de este viernes) pasa al control de detención”.

Source Texto: La Nación/Foto: CNN Chile
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente de la Cámara Nacional de Comercio propone a...

José Pakomio, en declaraciones a El Mercurio de Valparaíso, dijo que el Rol Único de Vándalos “puede ser una muy buena herramienta que ayude a controlar un fenómeno que se ha desbordado y que cada día se toma más espacios generando zonas muy inseguras”.

Leer mas
Viajes
Fenómenos naturales únicos en Chile: destinos que sorp...

Laguna Roja, el Desierto de Atacama y Torres del Paine son parte de los lugares turísticos en Chile donde la naturaleza se manifiesta con fenómenos extraordinarios que mezclan ciencia, misterio y belleza.

Leer mas
Nacional
Monckeberg y declaración del PC: Es “una amenaza...

El exministro, en entrevista con Radio Cooperativa, fue consultado respecto a las declaraciones del presidente republicano, el senador electo Arturo Squella, quien anticipó -tras el pronunciamiento del Comité Central del PC- que sabrán “a quién responsabilizar si se ven en las calles encapuchados y barricadas” durante los próximos años.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
4
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/