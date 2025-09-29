Home Nacional "detienen en arica a hombre condenado por homicidio tentado ocurri..."

Detienen en Arica a hombre condenado por homicidio tentado ocurrido en Talca: intentaba escapar del país

El procedimiento se concretó gracias a un trabajo conjunto entre detectives de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica – Parinacota, en coordinación con la Policía Boliviana.

Eduardo Córdova
La Policía de Investigaciones (PDI) de Arica detuvo a un hombre condenado por homicidio tentado en Talca, quien intentaba salir del país de manera irregular por un costado del Complejo Fronterizo Chungará.

El procedimiento se concretó gracias a un trabajo conjunto entre detectives de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica – Parinacota, en coordinación con la Policía Boliviana, recogió Radio Biobío.

El hombre, de 30 años y de nacionalidad venezolana, fue retenido por efectivos bolivianos mientras trataba de abandonar el territorio nacional, ocasión en la que se constató que mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de detención vigente.

Las indagatorias confirmaron que había sido condenado por el homicidio tentado de una mujer venezolana en 2021, en la ciudad de Talca.

Según detalló el prefecto Rodrigo García, jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica – Parinacota, “en el marco de la coordinación con la policía boliviana, personal institucional verificó los antecedentes del detenido, quien registraba una orden de detención pendiente por una condena por homicidio tentado, delito ocurrido en la ciudad de Talca”.

El individuo será presentado ante el tribunal correspondiente.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Vanguardia

VIDEO: Momento en el que un elefante ataca a unos turi...

Las imágenes muestran un peligroso encuentro cercano entre un grupo de turistas y un elefante en el delta del río Okavango, en Botsuana. El elefante literalmente embistió y volcó las canoas que transportaban a los turistas, que acabaron en el agua. Los guías intentaron ahuyentar al animal, pero no lo lograron.

Nacional

Decretan 17 años de cárcel a Alejandro Liguen por el h...

Diego Monsalve, abogado defensor del condenado, explicó que "nosotros estábamos pidiendo una pena única de veinte años y, tanto la Fiscalía como los acusadores particulares, pretendían una pena de presidio perpetuo calificado".

Vanguardia

Con Raquel Argandoña y los Power Peralta: CHV confirma...

La estación televisiva dio a conocer a las figuras del baile y el espectáculo que deberán evaluar a los 18 participantes del concurso, el cual será conducido por Diana Bolocco.

Eduardo Córdova
12
