Detienen en Arica a hombre condenado por homicidio tentado ocurrido en Talca: intentaba escapar del país

La Policía de Investigaciones (PDI) de Arica detuvo a un hombre condenado por homicidio tentado en Talca, quien intentaba salir del país de manera irregular por un costado del Complejo Fronterizo Chungará.

El procedimiento se concretó gracias a un trabajo conjunto entre detectives de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica – Parinacota, en coordinación con la Policía Boliviana, recogió Radio Biobío.

El hombre, de 30 años y de nacionalidad venezolana, fue retenido por efectivos bolivianos mientras trataba de abandonar el territorio nacional, ocasión en la que se constató que mantenía una alerta roja de Interpol y una orden de detención vigente.

Las indagatorias confirmaron que había sido condenado por el homicidio tentado de una mujer venezolana en 2021, en la ciudad de Talca.

Según detalló el prefecto Rodrigo García, jefe de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Arica – Parinacota, “en el marco de la coordinación con la policía boliviana, personal institucional verificó los antecedentes del detenido, quien registraba una orden de detención pendiente por una condena por homicidio tentado, delito ocurrido en la ciudad de Talca”.

El individuo será presentado ante el tribunal correspondiente.