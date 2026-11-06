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Detuvieron al padre de Meghan Markle en Estados Unidos por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil

La detención ocurre casi dos semanas después de que surgieran las primeras acusaciones contra el padre de la duquesa de Sussex. Estas fueron presentadas por su propio hijo, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo de archivos de abuso sexual infantil en dispositivos electrónicos que presuntamente pertenecían a su progenitor.

Eduardo Córdova
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Detuvieron al padre de Meghan Markle en Estados Unidos por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido este viernes en Florida, Estados Unidos, por agentes del FBI. El hombre de 82 años enfrenta cargos relacionados con la posesión de material de abuso sexual infantil.

Según informó Associated Press, fuentes cercanas a la investigación confirmaron el arresto cerca de Tampa, ciudad donde actualmente reside en un centro para adultos mayores, consignó CNN.

La detención ocurre casi dos semanas después de que surgieran las primeras acusaciones contra el padre de la duquesa de Sussex. Estas fueron presentadas por su propio hijo, Thomas Markle Jr., quien denunció el hallazgo de archivos de abuso sexual infantil en dispositivos electrónicos que presuntamente pertenecían a su progenitor.

Los antecedentes que llevaron a la detención de Thomas Markle

El caso comenzó el pasado 22 de octubre. Ese día, Thomas Markle Jr. aseguró al periódico británico The Sun que había denunciado a su padre ante las autoridades de Filipinas.

Según su relato, encontró “cientos, si no miles” de fotografías y videos de menores en la antigua vivienda familiar en Cebú.

Posteriormente, el 4 de noviembre, la Policía Nacional de Filipinas informó que sus peritajes preliminares identificaron archivos con contenido de abuso y explotación sexual infantil.

El secretario de Interior filipino, Jonvic Remulla, detalló que los investigadores recuperaron cerca de 7.500 fotografías y un video que involucraban a menores de edad. Además, las autoridades no descartaron investigar a Thomas Markle Jr., considerado una persona de interés en el caso.

La reacción de Meghan Markle

Tras conocerse las primeras acusaciones, Meghan Markle manifestó sentirse “profundamente angustiada” por los antecedentes relacionados con su padre.

La duquesa también reveló que en 2018 envió una carta a la policía de Londres que contenía acusaciones inquietantes contra su progenitor.

Cabe recordar que Meghan mantiene una relación distante con Thomas Markle desde hace años. El hombre tampoco asistió a su matrimonio con el príncipe Harry, celebrado en 2018.

Hasta antes de su detención, Thomas Markle había negado las acusaciones en su contra.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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