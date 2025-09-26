Home Nacional "día nacional sin auto: revisa dónde serán los cortes y desvíos de..."

Día Nacional Sin Auto: revisa dónde serán los cortes y desvíos de tránsito en Santiago este viernes

En la RM, diversas calles del centro estarán cerradas entre las 00:00 y las 17:00 horas, quedando habilitadas únicamente para peatones y ciclistas durante la jornada.

Eduardo Córdova
Este viernes 26 de septiembre se conmemora el Día Nacional Sin Auto en Chile, iniciativa que busca impulsar una movilidad más sostenible y la construcción de ciudades más limpias.

En Santiago, diversas calles del centro estarán cerradas entre las 00:00 y las 17:00 horas, quedando habilitadas únicamente para peatones y ciclistas durante la jornada.

De acuerdo con Transporte Informa, algunos de los cortes contemplados incluyen:

  • Agustinas, entre San Antonio y Amunátegui
  • Matías Cousiño, entre Moneda y Agustinas
  • Pasaje Ramón Nieto, entre Matías Cousiño y Paseo Estado
  • Morandé, entre Alameda y Santo Domingo

El propósito de esta medida es restringir el tránsito de vehículos motorizados en el sector céntrico, incentivando a la ciudadanía a trasladarse caminando, en bicicleta o utilizando transporte público. Con ello, se busca visibilizar otras formas de movilidad y reducir la contaminación urbana que afecta a Santiago.

La conmemoración también contempla el Paseo de la Movilidad, que se llevará a cabo en calle Agustinas (entre Teatinos y San Antonio), e incluirá stands informativos, intervenciones urbanas y actividades orientadas a fomentar la participación ciudadana.

En paralelo, se repartirán 10.000 tarjetas Bip! conmemorativas en estaciones como Moneda, Santa Lucía, Baquedano, Tobalaba y Plaza de Armas, como parte de la invitación oficial a unirse a la jornada de conciencia vial.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, recordó que un bus del sistema RED moviliza, en promedio, a la misma cantidad de pasajeros que 60 automóviles.

Enfatizó que reducir el uso del vehículo particular no solo favorece la fluidez del tránsito, sino que además contribuye a disminuir distintos tipos de contaminación.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
Eduardo Córdova

