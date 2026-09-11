Dictan prisión preventiva para exfiscal Fodich y otros dos imputados por causa de secuestro extorsivo

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la prisión preventiva del exfiscal Vinko Fodich Andrade y otros dos imputados en el marco de las indagatorias por secuestro extorsivo.

También quedaron en prisión preventiva el inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Navarrete Umaña y Luis Moraga Parisi, primo de Franco Parisi. La Fiscalía Supraterritorial los formalizó por delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo y extorsión.



Sobre Fodich, el fiscal Miguel Ángel Orellana afirmó que “es un imputado que hace muchísimos años no forma parte del Ministerio Público. Y que los delitos que cometió en nada tienen que ver con el hecho de que alguna vez haya formado parte del Ministerio Público”.

Falso cuartel de la PDI

La audiencia continuará este sábado con respecto a los otros cuatro imputados por montar un falso cuartel de la PDI donde eran trasladadas las víctimas. A estas les exigían el pago de dinero para liberarlos y terminar con la “investigación”.



Al respecto, el fiscal Orellana expresó que “dentro de los antecedentes con los que se justificó la necesidad de cautela, estaba el hecho de que todos los imputados tuvieran plena conciencia de que el plan criminal de esta organización suponía la participación de funcionarios de la PDI”.