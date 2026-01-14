Home Internacional "dinamarca envió comando de avanzada a groenlandia para reforzar s..."

Dinamarca envió comando de avanzada a Groenlandia para reforzar su defensa

De acuerdo a la televisión pública danesa DR, la labor de ese comando será encargarse de la logística para poder recibir eventualmente a las fuerzas principales, en una zona que EEUU ha argumentando que planea controlar por motivos de seguridad nacional.

Leonardo Medina
El Gobierno de Dinamarca envió un comando de avanzada a Groenlandia, para preparar la llegada de más efectivos militares a esta isla autónoma.

Todo esto ocurre en medio de las últimas declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha insistido en controlar este territorio por motivos de seguridad nacional.

De acuerdo a lo informado este miércoles por la televisión pública danesa DR, que no detalló sus fuentes, la labor de dicho comando será liderar la logística necesaria para poder recibir posteriormente a las fuerzas principales.

Según imágenes difundidas por DR, un avión del Ejército danés aterrizó la noche del pasado lunes en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, aunque no se pudo confirmar si la aeronave estaba vinculada con un refuerzo de la presencia militar de Dinamarca.

Durante el último año, Dinamarca ha anunciado una inversión de unos 42.000 millones de coronas danesas (cerca de 6.000 millones de euros) para reforzar la defensa en Groenlandia, incluyendo mayor cantidad de barcos, satélites y drones.

Este martes, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, aseguró que el país está dispuesto a aumentar la presencia militar en el Ártico, zona que EEUU le ha acusado de descuidar, frente a la supuesta presencia de barcos rusos y chinos en sus proximidades. 

No obstante, Washington también ha reducido su presencia militar en Groenlandia, donde cuenta con una base al norte de la isla.

El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, tienen programada una reunión este miércoles en la Casa Blanca con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, encuentro que tendrá como anfitrión el vicepresidente JD Vance.

