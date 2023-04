Diputado Schalper solicitó Estado de Excepción en Arica

El diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, mediante una carta dirigida al Presidente Boric se refirió a la crisis migratoria en la zona fronteriza del norte del país.



Durante este viernes cerca de 300 militares peruanos llegaron a reforzar la frontera sur de ese país en medio de la compleja situación que atraviesan cientos de migrantes irregulares -principalmente venezolanos- que se encuentran varados en el paso de Chacalluta, en la comuna de Arica, al no poder ingresar a Tacna por no tener su documentación al día.



En la misiva el parlamentario señaló “cuatro medidas me parece que hacemos una reacción potente en la comunidad internacional, y al mismo tiempo, tenemos un canal humanitario para responder a la situación que ahí está aconteciendo”.



Schalper solicitó decretar Estado de Excepción en la Región de Arica y Parinacota con el fin de resguardar la frontera, mantener el orden público y “la protección de nuestros compatriotas”.



Asimismo, planteó acudir al gobierno de Venezuela para la implementación del Plan “Vuelta a la Patria” que busca que las personas venezolanas puedan ser asistidas para regresar a su país.



De esta forma, en caso que no ser posible llevar a cabo el plan sugerido, se debe realizar el “Plan de Retorno Humanitario” en donde deberán jurar ante notario “los compromisos necesarios para resguardar los intereses del Estado de Chile”.



Además, el diputado pidió al Ejecutivo acelerar la “expulsión administrativa de los inmigrantes ilegales provenientes de Bolivia”.