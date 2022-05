Diputados de oposición piden indagar donaciones de Karina Oliva a otras candidaturas del FA

Un grupo de diputados de oposición acudió la tarde de este lunes a las oficinas del Servicio Electoral (Servel) para reunirse con el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Andrés Tagle.



En la instancia, los parlamentarios abordaron dos situaciones: la reciente filtración masiva de datos personales -como RUT y afiliación política- de casi 15 millones de electores y el caso de la excandidata al Senado Karina Oliva, quien aseguró que varias de sus facturas de gastos electorales que fueron objetadas se utilizaron para financiar a otras candidaturas del Frente Amplio.



Tras el encuentro, la diputada Camila Flores (RN) indicó sobre el primer tema que “más allá de que esta publicación haya estado 22 horas en la página del Servel, nos parece muy grave y evidentemente requerimos que esto no vuelva a ocurrir”.



Flores explicó que la persona que cometió el error estaba contratado mediante honorarios, ya que estaba reemplazando al ocupante titular del cargo. “Nos preocupa, porque no hay una responsabilidad necesariamente, como ocurre con los funcionarios de carrera. Solicitamos que quien maneje estos datos, tengan responsabilidad administrativa”.



Sobre el caso de Oliva, la parlamentaria afirmó que “estaría involucrando a las personas que llegaron a la política diciendo que venían a cambiar las malas prácticas, que venían a hacer las cosas de una manera distinta. Y nos damos cuenta, que salieron iguales o peor”.



“Se nos confirma que existe una investigación en el Ministerio Público. Por lo tanto, nuestra futura acción junto a los colegas de la coalición y del Partido Republicano es ir al Ministerio Público a entrevistarnos con el fiscal a cargo de estos hechos, porque nos parecen graves, constitutivos de delitos”, añadió.



“Requerimos no solamente que salgan a hablar los parlamentarios involucrados, sino que pongan todos los antecedentes de por qué ellos señalan que tuvieron donaciones en especies de la campaña de Karina Oliva, respecto de facturas que son ideológicamente falsas, facturas de empresas que se crearon para entregar esa factura y que las pueda rendir Karina Oliva”, complementó, aludiendo a las acusaciones de “empresas fantasma” presuntamente utilizadas por Oliva durante la rendición de los gastos



Flores explicó que “se nos ha confirmado por parte del Servel que no le han pagado estos recursos, que solamente se le ha pagado una parte, lo que tenía relación con un crédito bancario que ella habría sacado”.



“Pero creemos que aquí hay que llegar mucho más al fondo, porque la intención de cometer un delito, de aquellas personas que crean una empresa de papel para entregar una factura o una boleta de honorarios, y por lo tanto rendirla con montos súper abultados. Porque las personas que tenía contratada Karina Oliva a honorarios eran de 5 millones de pesos. Eso hay que investigarlo, porque aquí hubo una intención de defraudar al fisco”, sentenció.



En la misma línea, su par Cristian Araya (Partido Republicano) aseguró que “es una situación que se tiene que esclarecer lo más rápido posible. Se ha conformado un verdadero cartel, donde parlamentarios oficialistas recibieron un financiamiento de parte de Karina Oliva, que evidentemente es irregular”.



“Se debe aclarar que es lo que pasó detrás de esto, por qué se formaron empresas para pedir reembolsos de los gastos. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cuántos más van a salir a la luz? Algunos han salido a dar la cara. Pero fue después de que fueron sorprendidos por los medios de comunicación. Cuantos más están esperando en las sombras a ser descubiertos, tratando de esconderse por si pasan ‘piola'”, enfatizó.



Araya emplazó “al ministro (Giorgio) Jackson y al mismo Presidente de la República, que de una vez por todas aclare cuál es su participación, cual responsabilidad tienen, o si hubo o no financiamiento irregular. Y que participación tuvo el Frente Amplio en todos estos hechos”.



El legislador lamentó que el hecho “empaña la política, empaña a autoridades en ejercicio, y empaña a quienes se llenaron la boca durante tanto tiempo de que venían a cambiar la política, y demostraron ser peores que las generaciones anteriores”



Finalmente, el diputado Hotuiti Teao (Evópoli) pidió que el hecho “se transparente, queremos llegar hasta el final de esto, porque queremos saber de una u otra manera lo fraudulento que fueron o no. Y eso es lo que le hemos pedido a Servel que nos revele”.



“Queremos una investigación profunda a través de la Fiscalía, para saber si hay más diputados, si hay más ministros, si hay más candidatos que lamentablemente que hacen que la ciudadanía cada vez desconfíe más de una labor que justamente es para mejorar la calidad de vida de muchos ciudadanos”, cerró.